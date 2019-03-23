Hançerli ve İmamoğlu’ndan ortak miting

CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Turan Hançerli ve İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu Avcılar’da birlikte miting düzenledi.

Binlerce kişinin katıldığı mitinge, CHP seçmenlerinin yanı sıra İyi Parti seçmenleri de yoğun katılım gösterdi.

Bahar Şenliği olarak düzenlenen etkinlikte sahneye ilk olarak Turan Hançerli çıktı. Yoğun destek için Avcılar halkına teşekkürlerini sunan Hançerli’ projelerini anlattı.

“AVCILAR’A İHANET ETTİRMEYECEĞİZ”

Konuşması sırasında Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik” sözlerine atıfta bulunan Hançerli, “Asla Avcılar’a ihanet ettirmeyeceğiz. Avcılar’ın bir evladı olarak kentin sorunlarını biliyorum. Bu sorunları tek tek çözeceğiz” dedi.

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Avcılar’la ilgili projelerini anlatan Hançerli, kentin en önemli sorunlarının başında gelen imar, güvenli konut, eğitim ve otopark meselelerini çözeceklerini söyledi.

Hançerli, “Sayın İmamoğlu ile Avcılar’ın sorunlarını tek tek konuştum. Bu sorunları birlikte çözeceğiz. Avcılarımız’ın en önemli sorunları otopark, güvenli konut, kentsel dönüşüm ve imar. Halkımızın güvenli konut ihtiyacını 5 yılda ortadan kaldıracak projelerimiz hazır. Kentsel dönüşümde halkımızın yanında olacağız. Avcılar’daki imar sorununu yerinde çözeceğiz. Kimse evinden ve yerinden olmayacak. Biz, vatandaşın tapusunu ve mülkünü koruyacağız. Söz veriyorum” dedi.

“AVCILAR’DA OKUL SORUNU KALMAYACAK”

Avcılar’da 60 kişilik sınıfları olan okulların bulunduğunu belirten Hançerli, eğitim sorununun çözümü için Belediye olarak her türlü imkanı seferber edeceklerini söyledi.

Hançerli sözlerine şöyle devam etti:

“Avcılar, yeşil alanlarıyla İstanbul’un pek çok ilçesinin önünde. Fakat bu yetmez, Avrupa’nın ve dünya standartlarının çok gerisindeyiz. Her mahallede park ve yeşil alan yapacağız. Başta çocuklarımız olmak üzere Avcılarımız, tüm vatandaşlarımız için daha yaşanılır olacak.”

KADIN KOOPERATİFLERİ VE KREŞ

“Gençlerimizin, kadınlarımızın ve çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe kavuşması için her şeyi yapacağız. Kadın Kooperatifleri, Avcılar’da çalışmaya başlayacak. Kadınların ürettiği ürünler Avcılar’ın en işler caddelerinde satışa sunulacak. Kadınlar daha çok üretecek, daha çok kazanacak.”

Mitingde Hançerli’ nin ardından konuşan İmamoğlu da bütünleyici bir yaklaşım sergileyerek “ Herkesin oyuna talibim. Ak Parti’ye oy veren seçmenden de oy istiyorum, MHP seçmeninden de, HDP seçmeninden de” dedi.

“Seçim günü kutlamalarda da mütevazi ve birleştirici olmayı unutmayalım. Biz gönülleri kıra kıra değil kazana kazana seçimi alacağız” diyerek sözlerine son verdi.