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15.07.2019
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Hapis cezası alan ‘Pucca’ İzmir’de okurlarıyla buluştu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 5 yıl 10 ay hapis cezası alan 'Pucca' takma adlı Pınar Karagöz, İzmir'de imza günü düzenledi.

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Sosyal medya fenomeni ve yazar, ‘Pucca’ takma isimli Pınar Karagöz, Karşıyaka Çarşısı’ndaki kitabevinde okuyucularıyla bir araya geldi.

Karagöz’le konuşmak ve ‘Peki Ya Şimdi’ isimli son kitabını imzalatmak isteyen okuyucuları, kitabevi önünde kuyruk oluşturdu.

Karagöz, kitaplarını imzaladığı okuyucularıyla fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Anadolu 52’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme’ suçundan hakkında açılan davada 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 TL adli para cezasına çarptırılan Karagöz, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Karar açıklandıktan sonra itiraz ettiklerini ve babasının Karşıyaka’daki evine geldiğini söyleyen Pınar Karagöz, “Şu anda itirazımızı yaptık ve bekliyoruz” dedi.

Sosyal medya fenomeni ‘Pucca’ hakkında 5 yıl 10 ay hapis kararı

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