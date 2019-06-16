Yol TV’nin yaptığı sokak röportajında, bir yurttaşın “Devletsiz millet olmaz milletsiz devlet olmaz” sözüne verdiği yanıt sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri oldu.

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Yaşlı bir vatandaşın “Devletsiz millet olmaz milletsiz devlet olmaz” sözüne “Bu devlette ‘hard’ kapitalizm var” diyerek yanıt veren yurttaş “içtiğin bir bardak suyun yarısı vergi” deyince çevreden destek gördü.

Yurttaş, gençlerin iş beğenmediğini ileri süren bir vatandaşa da tepki göstererek “Bu memlekete ne lazım biliyor musunuz, devrim lazım devrim” diye sözlerini bitirdi.