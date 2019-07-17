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17.07.2019
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Hareket halindeki otobüsten düşen genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir genç kızın halk otobüsten inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşen 18 yaşındaki Günay Gönülaçar hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Dilovası’nda yaşayan Günay Gönülaçar, Gebze’ye gitmek için Y.K.’nin kullandığı halk otobüsüne bindi. Gebze’ye geldikleri sırada bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen Günay Gönülaçar, otobüsün açık olan kapısına doğru yöneldi. İnmek için halk otobüsünün durmasını bekleyen Günay Gönülaçar, bu sırada dengesini kaybederek halk otobüsünün kapısından düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi, Gönülaçar’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Gönülaçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Y.K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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