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22.05.2019
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Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde avukatların kilitli tutulması Meclis gündeminde

CHP İzmir Milletvekili Avukat Murat Bakan, hak ihlalleri ile anılan Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde avukatların kilitli tutulmasını TBMM gündemine taşıdı

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Mültecilerin yaşadıkları hak ihlalleri ile anılan İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi, bir kez daha uygulamayla gündeme geldi.

İzmir Barosu tarafından kamuoyuyla paylaşılan olaya göre; 14 Mayıs 2019 günü adli yardım görevini yerine getirmek için Harmandalı Geri Gönderme Merkezine giden 8 avukat ve 1 tercüman, saat 14.00 ile 17.30 arasında alıkonuldu.

Avukatların ve tercümanın görevlerini yapmaları engellenerek, müvekkilleri ile dosyalarına erişimleri imkânsız kılındı. Yaşanan olayda; tercüman ve avukatların olduğu görüşme odalarının bulunduğu koridorun her iki kapısı kapatıldı ve yardım çağrıları yanıtsız bırakıldı.

Öte yandan, bir süredir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde; avukatların ve yabancıların dilekçelerinin kayda alınmadığı, yazılı başvurulara cevap verilmediği, dilekçelerin yırtıldığı, avukatların özel güvenlik görevlileri ile muhatap bırakılarak bina içerisinde kamu personeline ulaşmakta güçlük çektikleri ifade ediliyor.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Avukat Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

CHP’Lİ BAKAN SÜLEYMAN SOYLU’YA SORDU:

1 – Adli yardım görevini yerine getirmek için Harmandalı Geri Gönderme Merkezine giden 8 avukat ve 1 tercümanın saat 14.00 ile 17.30 arasında özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı, avukatların ve tercümanın görevlerini yapmalarının engellendiği ve müvekkilleri ile dosyalarına erişimlerinin imkânsız kılındığı olay ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?

2 – Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde; avukatların ve yabancıların dilekçeleri kayda alınmadığı, dilekçelerin yırtıldığı, yazılı başvurulara cevap verilmediği, avukatların özel güvenlik görevlileri ile muhatap bırakılarak bina içerisinde kamu personeline ulaşmakta güçlük çektikleri konuların araştırılıp sorumlu görevlilerin tespit edilerek bu yasa dışı uygulamaların sonlanması amacıyla soruşturma başlatılacak mıdır?

3 – Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nin denetimleri ne sıklıkla yapılmaktadır?

4 – Son 5 yıl içinde Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde hak ihlali tespit edilmiş midir? Edildiyse konunun detayları nedir ve konuyla ilgili hangi adli ve idari işlemler yapılmıştır?

BİNALİ YILDIRIM HAK İHLALLERİ SORULARINA YANIT VERMEMİŞTİ

Öte yandan daha önce de Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili yaşanan hak ihlallerini TBMM gündemine taşıyan CHP’li Bakan, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a merkez ile ilgili iddiaları ve basına da yansıyan görüntüler kapsamında bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sormuştu. Ancak 9 Mayıs 2017 tarihli ve 7/13508 esas numaralı yazılı soru önergesi Binali Yıldırım tarafından yanıtsız bırakılmıştı.

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