21.2 C
Istanbul
01.06.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT Harry Potter serisine 4 yeni kitap ekleniyor

Harry Potter serisine 4 yeni kitap ekleniyor

birgun.net birgun.net

Harry Potter’ın yazarı JK Rowling, gelecek ay seriye dört kitap daha ekleneceğini duyurdu.

İlki 20 yıl önce yayımlanan Harry Potter serisinin sonuncusu olacak kitaplar okuyucuyla e-kitap formatında buluşacak. 

Rowling’in dijital kitapları ‘Pottermore’ adlı internet sitesinde yayımlanacak. 

Kitaplar, Kehanet, Bitkibilim ve Karanlık Sanatlara Karşı Savunma gibi belirli Hogwarts derslerine odaklanacak.

Cazibeler ve Karanlık Sanatlara Karşı Savunma’ya Yolculuk (A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts) ve İksirler ve Bitkibilimine Yolculuk (A Journey Through Potions and Herbology) isimli ilk iki kitap 27 Haziran’da yayımlanacak.

Kehanet ve Astronomi’ye Yolculuk (A Journey Through Divination and Astronomy) ile Sihirli Yaratıkların Bakımına Yolculuk (A Journey Through Care of Magical Creatures) ismindeki diğer iki kitabın da daha sonra yayımlanacağı açıklandı.

Rowling yaptığı açıklamada “Yeni kitaplar, Hogwarts’ın gizemli dünyasının kökenlerini tarih ve geleneksel kültürle keşfetmenin yanı sıra el yazısı sayfalar ve eğlenceli skeçler de içerecek. Tıpkı Harry Potter: A History of Magic’te olduğu gibi” ifadelerini kullandı. 

Harry Potter serisinin son kitabı 2007’de yayımlanmıştı.

Son Harry Potter filmi de 2011’de Harry Potter ve Ölüm Yadigarları – Bölüm 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2) ismiyle beyaz perdede hayranlarıyla buluşmuştu.

Bu yılın başlarında Harry Potter’ı canlandıran Daniel Radcliffe, çekilen toplam 8 film arasından en sevdiğinin Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Harry Potter and the Order of the Phoenix) olduğunu söylemişti.

İlginizi çekebilir:  'Söylenecek ne çok şeyim varmış meğer'

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,288AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Gezi’nin yıl dönümünde “Adalet ve Demokrasi Nöbeti” devam etti

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin Yüksek...
Devamını Oku

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Yeşil pasaport yerine önce adliyeye giriş pasaportu verilsin

birgun.net -
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, açıklanan yargı reformunu değerlendirdi. Durakoğlu, "Önce Adalet...
Devamını Oku

Bayram tatili süresince otoyollar ve köprüler ücretsiz

birgun.net -
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyol ve köprüler 1 Haziran 00:00'dan 10 Haziran...
Devamını Oku

Erdoğan: Kimsenin millet iradesine sahip çıktığımız için eleştirme hakkı yok

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da düzenlenen iftar programında...
Devamını Oku

Boş sulama havuzuna düşen bebek domuzları itfaiye kurtardı

birgun.net -
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde boş sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 9 bebek domuz,...
Devamını Oku

İmamoğlu’na destek kampanyasına katılan İBB çalışanı işten çıkarıldı

birgun.net -
23 Haziran seçimleri için Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı destek kampanyasına 50 TL’lik bağış...
Devamını Oku

Boşandığı erkek tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi

birgun.net -
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Devamını Oku

İstanbulkart, market alışverişlerinde kullanılabilecek

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belbim AŞ ve Migros Tic. AŞ arasında imzalanan...
Devamını Oku

Halı sahada öğretmenleri gözaltına aldıran savcı Diyarbakır merkeze atandı

birgun.net -
14 öğretmeni halı sahada gözaltına aldıran savcı, HSK Kararnamesi'yle artık Diyarbakır merkezde...
Devamını Oku

Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kemerleri bağlayın, tünelin ucunda ışık yok

birgun.net -
Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, bugün...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi