Fenerbahçe’nin sol beki Hasan Ali Kaldırım’a Premier Lig’den talip çıktı.
West Ham United, Fenerbahçe’nin kaptanı sol bek Hasan Ali Kaldırım’ı kadrosuna katmak istiyor.
BBC’nin haberine göre, Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesinde ‘5 milyon avro’ya serbest kalır’ maddesi bulunuyor.
2012 yazında Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde 226 maçta 8 gol, 27 asiste imza attı.
Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe’de 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.