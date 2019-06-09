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09.06.2019
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Hasankeyf için acil çağrı!

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Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Dicle Nehri üzerindeki Ilısu Barajı’nın yapımı devam ediyor. 2006 yılında başlanan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi’ne dair yapılan resmi açıklamalara göre, yarın itibariyle baraj kapakları kapatılarak, su tutulma işlemine başlanacak. Bu durumda 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf başta olmak üzere 199 yerleşim yeri sular altında bırakılacak.

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen ‘Hasankeyf Küresel Eylem Günü’ kapsamında 35 ayrı noktada aynı saatte eylem yapıldı. Dün Hasankeyf’te gerçekleştirilen eylemde Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi ‘Hasankeyf kültürümüz Dicle doğamız’ pankartı açtı. Basın açıklamasının okunduğu eyleme çok sayıda yurttaş katıldı.

80 bin insan yoksullaşacak

Ilısu Barajı Projesinde sona yaklaşıldığı belirtilen açıklamada, ”Hükümet yetkilileri yarından itibaren, Ilısu Barajı’nda suyun tutulacağını açıkladı. Kampanyalarla üç defa proje durdurulabilse bile devlet yetkilileri inadına yasaları değiştirdi ve yeni kaynaklar bulup projeye devam etti” dendi.

Projenin baştan sona yanlış ve yıkım getirdiği vurgulanarak, ‘yereldeki topluma sosyo-ekonomik yararı olacak’ söylemlerinin tamamen aldatmaca olduğu aktarıldı.

Demokratik kitle örgütleri 80 bin insanın yoksulluğa sürükleneceğinin altını çizerek şu ifadelerde bulundu:

“Başta Hasankeyf olmak üzere Yukarı Mezopotamya bölgesinin önemli bir kültürel miras alanının sular altında bırakacağı gibi, çok önemli bir biyo-çeşitliliğe sahip Dicle Vadisi’nin yok olmasını beraberinde getirecek. UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan ve Ortadoğu’nun en büyük sulak alanı olan Mezopotamya Sazlıklarına ulaşan suda ciddi azalma bu risklerin en başında gelmekte.”

Sanatçılardan destek

Projenin durdurulması için video hazırlandı. Videoda Barış Atay, Cemîl Qoçgîrî, Dijen Roni, Ahmet Ümit, Bahar Feyzan, Ercan Y. Yılmaz, Haluk Levent, Metin Uca, Mikail Aslan, Nazan Kesal, Pınar Aydınlar, Selim Temo, Şebnem Sönmez yer aldı. Sosyal medyada başlatılan #HasankeyfİçinGeçDeğil etiketine ise yoğun destek geldi.

Haluk Levent, “50 yıllık sürecek baraj için 10 bin yıllık bir tarih yok edilebilir mi? Hasankeyf için yapılacak ne varsa artık yapalım” derken, Ahmet Ümit, “Sessiz kalma. Hasankeyf’e sahip çık. İnsanlığa sahip çık” ifadelerinde bulundu.

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