Hasankeyf için çağrı yapıldı

BERKAY SAĞOL

İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) üyeleri, Batman’daki Hasankeyf Antik Kenti’ni sular altında bırakacak olan Ilısu Baraj Projesi’nin bir an önce durdurulmasını istedi.

HDP İzmir Eş Başkanları Besriye Tekgür ve Abdülkadir Baydur’un da katıldığı basın açıklamasında, Ilısu Barajı’nın 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf’i sular altında bırakacağı belirtilerek, bu projeden vazgeçilmesini istedi.

Basın açıklamasını okuyan EGEÇEP Dönem Sözcüsü Alime Yalçın İçöz, Hasankeyf’in tarih öncesi dönemlerden başlayıp, Helenistik ve Büyük Selçuklular dönemine uzanan pek çok farklı kültürün mirasını barındıran özgün bir doğal ve arkeolojik SİT alanı olduğunu söyledi.

“GERİYE SADECE BATAKLIK KALACAK”

Baraj suları altında kalacak tarihi mirasın da yok olacağını söyleyen İçöz, “Geçtiğimiz ay 10 Haziran’da gerçekleşeceği ilan edilen su tutma işlemi ertelendi; fakat proje durdurulmadı. Tarihi Ilısu kaplıcalarının kaynağında yapılmakta olan Ilısu Barajı su tuttuğunda, bazı bilim insanlarına göre Göbeklitepe ile aynı yaştaki antik Hasankeyf kenti sulara gömülecek; çoğu henüz kazılmamış olan 289 höyük de risk altında olacak. Baraj suları altında, sadece bu tarihi miras kalmayacak, aynı zamanda yörede yaşayan insanların tüm geçmişi ve geleceği de kalacak. Dicle Vadisinin ekolojik, tarihi ve kültürel yapısı, onulmaz biçimde bozulacak. Barajların ortalama ömrü 50 yıldır. 50 yıl sonra baraj havzası çamur ile dolarak ömrünü tamamlayacak ve geriye sadece büyük bir bataklık kalacak” diye konuştu.

“HASANKEYF SERMAYENİN PARA HIRSINA KURBAN EDİLMEMELİ”

Ilısu Baraj Projesi’nin ÇED raporunun olmadığını hatta uluslararası birçok sözleşmenin dikkate alınmadığını vurgulayan İçöz, “Proje inşaatı ÇED hazırlanmadığı için durduruldu, ancak yasalar ve mevzuat değiştirilerek inşaata devam edildi. Hasankeyf enerji bahanesi ile sermayenin para hırsına kurban edilmemelidir. Dünya kültür mirasının bir parçası olan Hasankeyf’in korunarak geleceğe taşınmasının tarihsel bir sorumluluk olduğunun bilinciyle herkesi Hasankeyf’in korunması mücadelesine katılmaya çağırıyoruz. Hasankeyf için geç değil. Ege’den iktidara ve yetkililere sesleniyoruz: Ilısu Barajı bir an önce durdurulmalı ve proje iptal edilmelidir. Hasankeyf sular altında bırakılmamalıdır” ifadelerini kullandı.