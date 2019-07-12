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12.07.2019
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Hasankeyf için geç değil

Hasankeyf Koordinasyonu, Hasankeyf ve Dicle Vadisi’nin kurtarılması için Ilısu Barajı projesinin durdurulması için çağrısı yaptı

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DİLEK YEĞİN

“Hasankeyf için geç değil” kampanyası kapsamında bir araya gelen Hasankeyf Koordinasyonu bileşenleri, Ilısu Barajı projesinin tamamen durdurulması çağrısı yaptı.

Ankara Mülkiyeliler Birliği’nde bir araya gelen Hasankeyf Koordinasyonu bileşenleri basın toplantısı düzenledi. Açıklamada Hesankeyf’in sular altında kalmaması için mücadelenin büyütülmesi gerektiğinin altı çizilerek şunlar ifade edildi:

“Hasankeyf’te ilk yerleşimin 11 bin 500 yıl önce gerçekleşti. Hasankeyf günümüze ulaşamamış birçok kültürün izlerini taşıyor. Aynı zamanda arkeolojik sit alanı. Baraj yapıldığında tarih öncesi dönemlerden Ortaçağ’a kadar izler taşıyan 289 höyük de risk altında olacak.

Bu yerleşim UNESCO Dünya Mirası kriterlerinin onda dokuzunu karşılayan nadir alanlardan ancak Türkiye, Hasankeyf’in Dünya Mirası Listesi’ne alınması için UNESCO’ya resmi bir başvuru yapmadı. UNESCO da tüm sivil toplum örgütlerinin çağrılarına rağmen Hasankeyf’e ilgisiz kaldı.

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Sivil toplum kuruluşlarının EuropaNostra’ya başvurusu üzerine 2016 yılında ‘En Tehlike Altındaki 7 Kültür Mirası’ listesine giren Hasankeyf için gerekli hiçbir çalışma yapılmadı.”

İMZA KAMPANYASI SÜRÜYOR

Dicle Vadisi’nin ekolojik önemine de dikkat çekilen açıklamada, “Baraj gölü oluşursa büyük bir bölgede iklimin değişmesi ve daha dengesiz bir yağış rejimi olması bekleniyor. Bu değişimden dolayı sağlık sorunları da artar. Defalarca ertelenen bu projeden tamamen vazgeçilmelidir. Projeyi tamamen durdurmak için başlatılan ‘Hasankeyf için geç değil’ kampanyasına imza atılmalıdır. 14 Temmuz’da Ilısu Köyü’nde yapılacak Dicle’ye atlama protestosuna da katılım önemlidir” denildi.

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