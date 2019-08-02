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02.08.2019
Anasayfa GÜNCEL Hasankeyf sular altında kalmasın!

Hasankeyf sular altında kalmasın!

birgun.net birgun.net
BUSE İLKİN YERLİ

Ilısu Barajı kapaklarının geçen ay kapanmasıyla beraber, baraj göletinin her geçen gün yeni alanlara doğru büyüdüğü ortaya çıktı. Uydu görüntüleriyle de net şekilde anlaşılabilen büyümeyle ilgili açıklama yapan Hasankeyf Koordinasyonu, “Ilıca baraj göleti milyonlarca canlıyı ve Hasankeyf’i tehdit ediyor” dedi.

Baraj göletinin her gün büyüdüğünü gören yöre halkının da tedirgin olduğunu söyleyen Hasankeyf Koordinasyonu, suda canlı ölümlerinin olduğunu söyledi.

Koordinasyonun açıklaması şöyle devam etti, “Ilısu Barajı ve HES’inin hâlâ bir Çevre Etki Değerlendirmesi’nin (ÇED) olmaması, Dicle Vadisi boyunca bağımsız akademisyenler ve uzmanlar tarafından bir incelemenin olmamasından dolayı şu anda oluşan göletin hangi türleri nasıl etkilediğine dair bir bilgi veya veri yok. Yapılan kısmi incelemelerde vadi boyunca endemik türler ve soyu tükenme tehlikesi altında olan canlılar bulunduğu göz önüne alınırsa Ilısu’da şu ana kadar oluşan baraj göletiyle bile Türkiye’nin imzacısı olduğu BM sözleşmelerinin ihlal edildiği açıkça ortadadır.  Kapakların kalıcı kapatıldığı düşünüldüğünde uydu görüntülerinin sağladığı veri ele alındığında birkaç ay içerisinde antik Hasankeyf şehri sular altında kalacak. Yine Vadi boyunca bulunan 300 höyük sular altında kalacak. Bu 300 höyükten sadece bir tanesi olan Hasankeyf Höyüğü’nün üstü betonla kapatılmış durumda. Diğer höyüklerle ilgili şu ana kadar yapılmış her hangi bir açıklama bulunmamaktadır.”

SANATÇILARA ÇAĞRI

Hasankeyf Koordinasyonu, “Tekrardan belirtmek istiyoruz ki Hasankeyf İçin Geç Değil” dediği açıklamada sanatçılara, yaşam savunucularına, siyasi partilere de açık çağrıda bulunarak ”Gelin hep birlikte Hasankeyf ve Dicle Vadisi için birlikte mücadele edelim, bu mücadeleye gündemde olan diğer yıkım projeleriyle ilişkilendirip dayanışma içinde olalım. Ilısu Barajı ve HES projesiyle yok edilmek istenilen senin hikâyendir, yok edilmek istenilen senin doğandır. Kendi doğana, tarihine, kültürüne sahip çık” dedi.

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