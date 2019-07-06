Hasankeyf’i kurtarın!

Devrim Taştekin

Ilıca Barajı’nın su tutmasıyla sular altında kalacak olan Hasankeyf’le ilgili “kurtarın” çağrıları bitmiyor.

Son olarak Hasankeyf Koordinasyonu Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde bir basın açıklaması düzenledi. “Ilısu Barajı durdurulsun” denilen basın toplantısına HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Tabipler Birliği Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taner Gören katıldı.

Sona yaklaşılmış olsa da Ilısu projesinin neresinden dönülürse kâr olacağını belirten Hasankeyf Koordinasyonu üyeleri, Ilısu baraj projesi bitmiş olsa bile su tutulmasının durdurulmasını istedi.