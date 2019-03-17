17.03.2019
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Hasankeyf’te balıkların nesli tükeniyor

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Hasankeyf’te taşıma işlemleri için inşa edilen köprü, balıkların göç yolunu kapattı. Yasak olmasına rağmen köprü ayaklarında biriken balıklar avlanıyor. Balıkların neslinin tükenmesine yol açan bu avlama yöntemine tepki gösteren ilçe halkı, göç yolunun açılmasını istedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre yapımı devam eden Ilusu Barajı nedeniyle sular altında bırakılmak istenilen 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf’te yıkımlar devam ederken, taşımalar için yapılan köprü balık göçüne engel oldu. Tarihi eserlerin bir kısmının yerinden sökülerek 3 kilometre kuzeyde yeni yerleşkeye taşınması amacıyla yapılan köprü nedeniyle balıklar Dicle Nehri’nde mahsur kaldı. Şah Balığı’nın göç mevsimi olması nedeniyle balıklar suyun akışının tersine göçe başladı. Yumurtalamak amacıyla çakıl taşlarının yoğun olduğu Hasankeyf sahasına doğru çıkmaya çalışan balıklar köprü ayaklarının yüksek olması ve suyun şiddeti nedeniyle ulaşmak istedikleri bölgeye çıkamıyor.

Bölge halkı tepkili

Hasankeyf sakinlerinden Süleyman Ağalbay, köprü ayaklarının engeline takılan balıkların neslinin tükenmek ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Taşıma işlemi nedeniyle yapılan köprünün bu şekilde doğaya zarar verdiğini ve bu durumun da kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ağalbay, “Ben yıllarca bu kentte balıkçılık yaptım. Bu balıklar yumurta bırakmaya geliyor. Eğer bu balıklar için önlem alınmaz ise doğa büyük bir zarar görecek. İki gündür yetkilileri telefon ile arıyorum. Ama halen alınmış bir önlem bulunmuyor” dedi.

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