Hasankeyf’te basın açıklamasına polis müdahalesi: 1’i gazeteci 33 gözaltı

Hasankeyf’te açıklama yapmak isteyen HDP Gençlik Meclisi üyelerine polis müdahalesinde bir gazetecinin de aralarında bulunduğu 33 kişi darp edilerek gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, HDP Batman Gençlik Meclisi üyeleri, tarihi Hasankeyf’in sular altında bırakılmak istenmesine karşı ilçede basın açıklaması yapmak istedi.

Partinin Batman İl Eş Başkanları İkram İrgi ve Gülcemal Erdinç ile HDP’li gençler, açıklama için Hasankeyf ilçesine gelirken, açıklamanın yapılacağı Sehir Terası ile çarşı merkezi, polis ve jandarma tarafından ablukaya alındı.

Asker ve polisler, abluka altına aldıkları yerlere gençlerin girişine izin vermedi.

HDP’liler daha sonra partilerinin ilçe binası önünde açıklama yapmak istedi, ancak polis valilik kararını gerekçe göstererek izin vermedi.

Buna karşı açıklama yapmak isteyen HDP’lilere polis müdahalede bulunurken, gazeteci Sonya Bayık dahil 33 kişi darp edilerek gözaltına alındı.

Gazetecilerin açıklamayı izlemesine de müsaade etmeyen polisin, gazetecilerin kimlik kartlarının fotoğraflarını çekmesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Yapımı devam eden Ilısu Barajı nedeniyle 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ile Dicle Vadisi sular altında bırakılmak isteniyor.

Yapılan resmi açıklamalara göre 10 Haziran’da Ilısu Barajı’nda su tutmaya başlanacaktı, ancak henüz bu işlem başlamış değil.

Suların Hasankeyf’e ulaşmasıyla birlikte yaklaşık 200 yerleşim yerinin sular altında kalacağı belirtiliyor.

Son olarak 3. Hasankeyf Küresel Eylem Günü dolayısıyla tarihi kentte bir araya gelen yaşam savunucuları, “Hasankeyf için geç değil” diyerek mücadele çağrısında bulunmuştu.

HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran da “Oluşturulan vahşete ‘dur’ deyin. Gelin hep beraber tarihimize sahip çıkalım” demişti.