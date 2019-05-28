Hasta çocukların tek umudu genetikçiler

GENETİK bir hastalık olan İktiyozis (balık pulu) ile dünyaya gelen ve 70 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Emir Özerdoğan ve ailesine Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP)’dan destek geldi. Haluk Levent’in öncülük ettiği platform, ailenin 2 yıllık ev kirasını ve Mehmet Emir’in aylık yaklaşık bin 400 TL tutan krem masraflarını karşılayacak.

Sevgi- Aydın Özerdoğan çiftinin bundan sonraki umudu genetikçilerin hastalığa bir çözüm bulabilmesi. Balık pulu hastalığı ‘İktiyozis’, derinin yüzeyinde ölü deri hücrelerinin kalın ve kuru döküntüler halinde birikmesine neden oluyor. Hastalık göz, kulak, karaciğer, böbrek, beyin gibi birçok organı da etkiliyor.

ARAŞTIRMACILARDAN YARDIM İSTİYORLAR

Mehmet Emir’in tedavisi için Bartın’dan İstanbul’a taşındıklarını söyleyen baba Aydın Özerdoğan, zor bir süreç yaşadıklarını söyleyerek şunları aktardı: Mehmet Emir’in günde 2 defa duş alması ve vücuduna bolca nemlendirici sürülmesi gerekiyor. Biz balık pulu hastalığına sahip diğer çocukların ve ailelerinin sesini duyurmak istiyoruz. Farkındalığın artırılması gerekiyor. Bu hastalıkla ilgili araştırma yapan kişi ve kuruluşlardan destek istiyoruz. Emir 5 yaşına girdi ve daha doğru düzgün dışarı çıkaramıyoruz, güneşe çıkaramıyoruz, enfeksiyon kapma riski çok yüksek.

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Hastalığın tedavisi yok

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hakan Buzoğlu, balık pulu hastalığına ilişkin şu bilgileri verdi: Kesin bir tedavisi yok. Hastalığın hangi gendeki sorundan kaynaklandığını biliyoruz. Hastalığın çeşitli türleri var. Bir türü sadece kadınlarda görülüyor. Bir türünde ise yaşam süresi çok kısa. Tek yapılacak şey belirtileri hafifletmek. Yaşam standartlarını yükseltecek tedavilerle hastayı rahatlatabiliriz sadece. Mesela A vitamini türevleri var. Belirli yaşın üzerinde bunları uyguluyoruz bunlarla rahat ediyorlar. Ancak hastalığa kesin çözüm olacak bir tedavi yok.