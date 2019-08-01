Hasta kılığında denetime çıkarak polikliniği kapatan rektörün acil servis ve spor salonunu da denetlediği ortaya çıktı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “hasta bakılmıyor” şikayeti üzerine hasta gibi gittiği Kuşadası International Dent Care diş polikliniğini, kaynakları kötü kullanıldığı gerekçesiyle geçici olarak kapatmıştı. Polikliniği yeni bir anlayışla halkın hizmetine sunmaya hazırlanan Rektör Aldemir’in gece yarısı acil servis ve spor salonlarında da benzer denetimler yaptığı ortaya çıktı.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, habersiz ve tebdili kıyafetle yaptığı denetimlerin sadece Kuşadası’ndaki poliklinikle sınırlı kalmadığını açıkladı.

Aldemir, “Beni tanıyanlar bilir, gece 02:00 – 02.30’larda üniversitenin farklı birimlerine ziyaretler gerçekleştiriyorum. Bir gece spor salonumuzun kapısının açık olduğunu gördüm. İçeride kimsenin olmadığını ve ışıkların yanmakta olduğunu görünce basketbol oynamaya başladım. Personel beni görünce çok yadırgadı. Tansiyonum düştüğü şikayetiyle acile gidip muayene oluyorum. Bu şekilde bir otokontrol sistemi geliştirmeye çalışıyorum. Amacımız personellerimizi sıkboğaz etmek ya da herhangi bir rahatsızlık vermek değil; aksine oto kontrol sistemi geliştirerek üniversitemizde yeni bir akordu sağlayabilmek. Derdimiz bu, hizmet etmek yani” şeklinde konuştu.

ADÜ rektörü olarak sadece kurumu yönetmek değil aynı zamanda halkın gereksinimlerine de cevap verebilmeyi önemsediğini kaydeden Prof. Dr. Aldemir, sözlerini şöyle tamamladı: “Yöneticilik sadece kurumu yöneltme anlamına gelmiyor. Bizler aynı zamanda halkımızın gereksinimlerine de cevap vermek zorundayız. Aniden gelişen problemler oluyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde 15 aylık bir yanık bebek vakası geldi. Aniden konuyla ilgilenerek, talebe yerinde müdahale ettik. Ben bazen tebdili kıyafetle kurumumuzun her yerini yerinde görmek istiyorum. Dedikoduyla ya da şikayetleri bekleyerek yerimde oturmuyorum. Yerinde görüp, eksikleri tespit ederek, sorunlara anında müdahale etmeye çalışıyorum. Bu şekilde gerekli tedbirleri önceden almış oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Hiç kimse tereddüt etmesin, biz Kuşadası’ndaki hastaneyi tekrar açacağız. Hem çok kısa bir sürede açacağım hem de daha efektif bir şekilde açacağız.”