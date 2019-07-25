25.8 C
Istanbul
25.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Hasta tutuklu Muhsin Kızılkan yaşamını yitirdi

Hasta tutuklu Muhsin Kızılkan yaşamını yitirdi

birgun.net birgun.net

İskenderun Cezaevi’nde tutuklu bulunan kanser hastası Muhsin Kızılkan hayatını kaybetti. Kızılkan 2017 yılında hastalığı nedeniyle tahliye edilmiş, 6 ay sonra yeniden tutuklanmıştı.

Evrensel‘in haberine göre, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Muhsin Kızılkan, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bugüne dek üç ameliyat geçiren Kızılkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Mart 2017’de tahliye edilmiş, 6 ay sonra ise yeniden cezaevine konulmuştu. 

Kolon kanseri hastası Muhsin Kızılkan, 5 Temmuz’da fenalaşması üzerine İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Getirildiği hastanede ailesine haber verilmeden ameliyat edilen Kızılkan, 20 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutuluyordu. 

Bu süreçte ailesi, hayati tehlikesi devam eden Kızılkan’a verilen müebbet hapis cezasının infazının ertelenmesi için İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuş, bu talebe 16 Temmuz’da olumlu yanıt verilerek cezası 3 ay ertelenmişti.

AYRINTILI OTOPSİ İSTENDİ

Yaşamını yitiren Kızılkan’ın cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, aile fertleri ayrıntılı otopsi yapılması talebiyle savcılığa başvuru yapacak. Başvurunun kabul edilmesi halinde Kızılkan’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilecek. 

Sonrasında Muhsin Kızılkan’ın naaşını İskenderun Çankaya Mezarlığında toprağa vereceklerini belirten aile fertleri, Kızılkan’ın ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmalarını talep ediyor. 

İnsan Hakları Derneği’nin verilerine göre cezaevlerinde 457’si ağır, bin 333 hasta tutuklu bulunuyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,584AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Hasta tutuklu Muhsin Kızılkan yaşamını yitirdi

birgun.net -
İskenderun Cezaevi'nde tutuklu bulunan kanser hastası Muhsin Kızılkan hayatını kaybetti. Kızılkan 2017...
Devamını Oku

Azerbaycan’a vize 1 Eylül’de kalkıyor

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eyül'den itibaren...
Devamını Oku

Trabzonspor, Patrick Schick transferini bitirdi

birgun.net -
Trabzonspor, aradığı forvet oyuncusunu İtalya'da buldu. Bordo-mavili ekip, Roma'nın Çekyalı forveti Patrick...
Devamını Oku

Aliağa halkı, işçileri yalnız bırakmadı

BİRGÜN İZMİR -
İşten çıkarılan 187 Aliağa Belediyesi işçisi için dün dayanışma konseri düzenlendi. Düzenlen konsere...
Devamını Oku

Gazete ve dergi sayısı azalıyor, tirajlar düşüyor

Anıl Karaca -
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİ) açıkladığı verilere göre, gazete ve dergi sayısı, 2018...
Devamını Oku

Ben Arfa transferini Zajc’ın durumu belirleyecek

birgun.net -
Fenerbahçe, son olarak Fransız ekibi Rennes forması giyen Fransız futbolcu Hatem Ben...
Devamını Oku

Hürmüz Boğazı’nda ABD bayraklı gemilere donanma eşlik edecek

birgun.net -
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının...
Devamını Oku

Kolarov transferinde düğüm çözülüyor

birgun.net -
Sarı lacivertliler, önceden İstanbul'a getirdiği Sırp yıldız için yeniden düğmeye basıyor.
Devamını Oku

ABD’ye ait bir savaş gemisi Tayvan Boğazı’ndan geçiş yaptı

birgun.net -
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Donanması'na ait bir savaş gemisinin Tayvan'ı Çin...
Devamını Oku

Mahkeme HES’i durdurdu ama yol yapımı kaçak devam ediyor

birgun.net -
Artvin'in Arhavi ilçesinde Kamilet Vadisi ile Pilarget olarak anılan ve 5 köyü kapsayan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi