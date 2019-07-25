Hasta tutuklu Muhsin Kızılkan yaşamını yitirdi

İskenderun Cezaevi’nde tutuklu bulunan kanser hastası Muhsin Kızılkan hayatını kaybetti. Kızılkan 2017 yılında hastalığı nedeniyle tahliye edilmiş, 6 ay sonra yeniden tutuklanmıştı.

Evrensel‘in haberine göre, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Muhsin Kızılkan, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bugüne dek üç ameliyat geçiren Kızılkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Mart 2017’de tahliye edilmiş, 6 ay sonra ise yeniden cezaevine konulmuştu.

Kolon kanseri hastası Muhsin Kızılkan, 5 Temmuz’da fenalaşması üzerine İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Getirildiği hastanede ailesine haber verilmeden ameliyat edilen Kızılkan, 20 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutuluyordu.

Bu süreçte ailesi, hayati tehlikesi devam eden Kızılkan’a verilen müebbet hapis cezasının infazının ertelenmesi için İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuş, bu talebe 16 Temmuz’da olumlu yanıt verilerek cezası 3 ay ertelenmişti.

AYRINTILI OTOPSİ İSTENDİ

Yaşamını yitiren Kızılkan’ın cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, aile fertleri ayrıntılı otopsi yapılması talebiyle savcılığa başvuru yapacak. Başvurunun kabul edilmesi halinde Kızılkan’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilecek.

Sonrasında Muhsin Kızılkan’ın naaşını İskenderun Çankaya Mezarlığında toprağa vereceklerini belirten aile fertleri, Kızılkan’ın ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmalarını talep ediyor.

İnsan Hakları Derneği’nin verilerine göre cezaevlerinde 457’si ağır, bin 333 hasta tutuklu bulunuyor.