Hastalar ölüme terk ediliyor: Ameliyathane bozulmuş!

AKP’nin övündüğü sağlık sistemindeki sorunlar büyüyor. Hastalar, tedavi sürecinin uzun zamana yayıldığını ve randevu bulamadıklarını belirtiyor. Son olaraksa ameliyat olması gereken hastalar, adeta ölüme terk ediliyor.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Jinekolojik Onkoloji bölümünden ameliyat randevusu verilen B.T’ye ameliyat gününden birkaç gün önce ‘ameliyathane bozuldu’ denildi. İki hafta içerisinde ameliyat olacağı belirtilen B.T.’yi önce kimse aramadı. Bunun üzerine hastaneye gidip bilgi almak isteyen B.T.’ye bir hemşire, ameliyathanelerin bozulduğunu söyledi. Söz konusu hemşire, bu yüzden 40 kişinin ameliyat olmayı beklediğini de belirtti.



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GÜNDE 10’AR 10’AR AMELİYAT



BirGün’e konuşan B.T, kanser gibi ciddi bir hastalıkla ilgisi olan bölümün hızlı hareket etmesi gerektiğini ifade etti. B.T., şunları dile getirdi: “Hemşire ‘3 hafta içerisinde sorunu düzelteceğiz, olmadı günde 10’ar 10’ar ameliyat yapacağız’ dedi ve ayrıntı açıklama yapmadı.”



Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız hastaneden ise yanıt alamadık.