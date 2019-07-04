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04.07.2019
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Hastane inşaatında çalıştırılan 17 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

Batman'da bir hastane inşaatında çalıştırılan 17 yaşındaki çocuğun elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığı öğrenildi.

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Batman’ın inşaatı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaatında çalıştırılan 17 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı. 

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin inşaatında çalıştırıldığı öğrenilen 17 yaşındaki B.U.’nun, elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

İnşaatta kaynakçı olarak çalışan B.U.’nun ölçü almak istediği sırada yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandığı kaydedildi.

Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.U.’nun vücudunda birinci derece yanık oluştuğu belirtildi. B.U., ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. 

Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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