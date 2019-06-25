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25.06.2019
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Hastane yolunda 19 kilometre: Hastalar yolda ölebilir

Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışı ile kent merkezinde bulunan dört hastanenin kapatılacağını bildiren Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez, “Hastane merkeze 19 kilometre uzaklıkta, hastaneye ulaşmaya çalışan acil hastalar yolda yaşamını yitirebilir” dedi

Burcu Cansu Burcu Cansu

Kamu Özel Ortaklığı Projesi kapsamında Rönesans Holding tarafından yapılan Bursa Şehir Hastanesi’nin tamamlanması ile şehir merkezinde bulunan dört köklü hastane kapanacak.

BirGün’e konuşan Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez, Bursa Şehir Hastanesi’nin merkeze 19 kilometre uzaklıkta olmasının ulaşım açısından çok ciddi bir sorun oluşturduğunu belirterek, “Gebeler yolda doğum yapabilir ve acil hastalar yolda yaşamını yitirebilir” uyarısında bulundu.

TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLEMEZ

Hastanenin yapıldığı bölgenin trafik açısından çok yoğun olduğuna dikkati çeken Elitez, “Hastaneye ulaşım için çevre yolunu kullanmak gerekiyor. O bölgede organize sanayi ve çok sayıda özel okul var. Trafiğin çileye dönüştüğü bir alana hastane trafiğinin de eklenmesi ile çok ciddi problemler yaşanacaktır. Toplu ulaşım ile sorunun çözüleceği iddia edilse de bu söylem gerçeği yansıtmıyor” diye konuştu.

MERKEZDE HASTANE KALMAYACAK

Kent merkezinde bulunan “Onkoloji Hastanesi, Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi, Zübeyde Hanım Hastanesi’nin” kapanacağını belirten Elitez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çekirge ve Muradiye hastanelerinin de butik hastanelere dönüşeceği bildirildi. Fakat butik hastane söylemine inanmıyoruz. Bursa’da butik hastaneye dönüşeceği iddia edilen Çekirge Çocuk Hastanesi’nin birimleri teker teker taşınıp içi boşaltıldı. Sonunda da tabelası indirildi. Çekirge ve Muradiye hastanesi için de aynı akıbetin yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Bir başka kaygımız da merkezde bulunan Eğitim Araştırma Hastanesi’nin birimlerinin de taşınması yönünde. Bu konuda net bir açıklama yapılmasa da taşınmasının önünde hiç bir engel yok. Kent merkezinde hastane bırakmak istemediklerini biliyoruz. Bütün şehir hastanelerinde süreç böyle işletildi.”

HASTANE ARAZİSİNE AVM 

Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Sevilay Çetinkaya da hastanenin yapım sürecinden itibaren bir çok dava açtıklarını anımsatarak şunları söyledi:

“Hastanenin yapıldığı arazi mera alanı. Mera olan alan, bir gecede orman alanı ilan edildi. Orman Bakanlığı da bu alanı Sağlık Bakanlığı’na tahsis etti. Açtığımız bütün davaları kaybettik ve hastane yapıldı.

Şimdi sürecin devamı niteliğinde bir dava daha açtık. Butik hastane yapılacağı iddia edilen Çekirge Hastanesi’nin alanı ile ilgili imar değişikliği yapıldı. Ticaret ve konut alanı ilan edildi. Hastaneyi yıkarak yerine AVM’ler ya da kaplıca tesisleri yapabilecekler.”

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