Hastanede yandaş sendika baskısı

İzmir’de bulunan Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde sendikalar arası yetki tartışması yaşanırken, başhekimin Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen lehine açık taraf olduğu iddia edildi.

Yetkili sendikanın tespiti için 15-16 Mayıs’ta yapılan komisyon toplantısında, Başhekim Uzm. Dr. Zeki Yaşar’ın sendika temsilcilerine söz hakkı vermeyerek Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen’i yetkili sendika olarak tanıdığı öğrenildi.

TOPLANTI ERTELENDİ

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında sendikaların üye sayısının tespiti için yapılan toplantıda, Demokratik Sağlık Sen’in 146, Sağlık-Sen’in 146, SES ’in 32, TSS’nin 7 ve Genel Sağlık-İş’in de 7 üyesinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine toplantı ertesi güne ertelendi. Başhekimlik Odası’nda 16 Mayıs’ta yapılan ikinci toplantıda, Başhekim Uzm. Dr. Zeki Yaşar, Başhekim Muavinleri İskender Kılıçarslan, Yaşar Tamer Alp, İdari ve Mali İşler Müdürü Hatice Bircan, sendika temsilcileri Ahmet Gümüş, İbrahim Cura, Ertuğrul Özarslan, Sebahat Kirman, Banu Karahan ve maaş mutemeti Hatice Kurşun ve Nazan Kurum hazır bulundu.

Aldığımız bilgilere göre, toplantının açılışını yapan Başhekim Uzm. Dr. Zeki Yaşar, “Hiçbirinize konuşma hakkı vermiyorum, gidin hakkınızı mahkemede arayın” diyerek, sendika temsilcilerine söz hakkı vermedi ve toplantıyı bitirdi.

Bunun üzerine tutanak tutan sendika işyeri temsilcileri, hazırladıkları dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu; ancak İl Sağlık Müdürlüğü başvuruyu reddetti.

Komisyon toplantılarına katılan bir sendika temsilcisi BirGün’e yaptığı açıklamada, Başhekim Uzm. Dr. Zeki Yaşar’ın Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen’in yetki alması için çalıştığını kaydetti.