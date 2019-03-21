Hastanenin açılışının üzerinden bir ay geçti, kaos bitmedi: Dolanmaktan yorulduk!

Ankara’daki Bilkent Şehir Hastanesi’nin hizmet vermeye başlamasının üzerinden bir ay geçti. Ancak hâlâ yurttaşların sağlık hizmetine ulaşması ve personelin hizmet vermesinde ciddi sorunlar yaşanıyor.

Hastane koridorlarında uzun yürüyüşler yapmak zorunda olan hastaların, “Dolanmaktan yoruldum”, “Sabahın köründen bu yana yollardayım ama randevumu kaçırdım” şeklindeki sitemi koridorlarda duyuluyor. Hekimler de hastaya ulaşmakta yaşadıkları sıkıntılardan yakınıyor.



Hastane içerisinde bir birimden diğerine ulaşmak için koşar adım yürüyen hekimler dikkat çekiyor. Adım başı yerleştirilen refakatçi personel ise hastalara uzun uzun yol tarifi yapmanın çare olmadığını aktarırken, “İleride bir arkadaş daha var, ona da sorun” demeyi tercih ediyor. Hastalar birimden birime geçiş için yerleşkede dolaşan otobüslere binebilmek için duraklarda bekliyor.



HANGİ BÖLÜM HANGİ BİRİME TAŞINDI?



Tarım Bakanlığı Metro durağında inen hastalar, beş dakikalık bir yürüyüşün ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne gidecek ring otobüsüne biniyor. Otobüs içerisinde hastanenin birimlerinin anonsları yapılmasına karşın hastalar şoföre sık sık soru sorarak doğru yerde inmeye çalışıyor. Ring otobüsü içerisinde daha önce Numune’de, Yüksek İhtisas’ta ve Atatürk Hastanesi’nde tedavi olduğunu söyleyen hastalar, burada doktorlarını bulamamaktan dert yanıyor. Otobüs içerisinde sık sık hangi bölümün hangi birime yerleştirildiği sorusu yükseliyor. Daha önce birkaç kez hastaneye geldiği için kısmen daha ‘deneyimli’ olan hastalar, birbirlerine yer tarifi yapmaya çalışıyor.



Şehir Hastanesi’nin açılması ile kent merkezindeki kapatılmasına başlanan hastanelere yürüyerek ulaşabildiğini söyleyen Ankaralılar, bir kişinin kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki yerleşkeye gidebilmek için en az 5.5 TL ödemek zorunda kaldığının da altını çiziyor.



Ring otobüsünden inen hastaları hastane içerisinde uzun bir yürüyüş hattı bekliyor. Mermer kaplamaları, aydınlatmaları ile AVM algısı yaratan hastanenin şık görünümünün hastalarda yarattığı ‘memnuniyet’, doktor, poliklinik aramaya sıra geldiğinde bitiyor.

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‘DOLANMAKTAN YORULDUK’



Hastane koridorlarında görüştüğümüz hastaların en büyük şikâyeti ise hastanenin kent merkezine uzak oluşu. Bir hasta, “Kapanan hastaneler bu kadar temiz ve şaşaalı görünmüyordu ama doktora ulaşabiliyorduk, randevu kaçırmıyorduk” diyerek durumu özetliyor. Ankara’nın farklı semtlerinden hastaneye geldiğini ifade eden hastaların çoğunluğu, en az iki araç ile ulaşım sağladığını belirtiyor. Yaşlı hastaların büyük çoğunluğu ise yalnız… Bu yüzden büyük sıkıntı yaşadıkları dikkat çekerken, hastaların birbiri ile yaptıkları sohbetlerde, randevu saatlerini kaçırdıklarını dile getirdiklerini de duymak mümkün. Dinlenme noktalarında birçok insan, “Dolanmaktan yorulduk” diye dert yanıyor.



RİNG ARACINA BİNMEK MUCİZE



Koltuk değnekleri ile yürüyen ya da yaşlı olan hastaların ring aracına binebilmesi de neredeyse olanaksız görünüyor. Araca binemeyenler yoğunluktan yakınarak, “Geçti biraz önce ama sıra oldu, bana yer kalmadı” diye sitem ediyor.