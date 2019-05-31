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31.05.2019
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Hastaneye kaldırılmayan mahkûmlar AYM’ye gitti

ÖHD’li avukatlar açlık grevi yapan müvekkillerinin hastaneye sevk edilmemesini AYM’ye taşıdı. Başvuruda “Müvekkillerimizin yaşam hakkı tehlike altında” dendi

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Özgürlükçü Hukuk Derneği (ÖHD) avukatları, Bakırköy L Tipi Kadın Cezaevi’nde açlık grevini sonlandıran tutukluların hastaneye kaldırılmamasını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

AYM’ye yapılan başvuruda, tutukluların uzun süre açlık grevinde olduğuna dikkat çekildi. Tutukluların açlık grevini bıraktıklarına dair dilekçeleri cezaevi idaresine verdiğini ve tedavi görmek istediklerini yer verilen dilekçede, “Cezaevinde serum verilmiş ve açlık grevinin bitirilmesinin üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen hastaneye sevkleri yapılmamıştır. Müvekkillerimiz ilgili olarak cezaevi ile yapmış olduğumuz şifahi görüşmelerde, müvekkillerin cezaevinde tedavi edildiği iddia edilmişse de, bilindiği üzere cezaevinde sadece bir pratisyen hekim olup, uzun süre kalınan bir açlık grevinde uzman tetkikinin yapılması gerekmektedir” denildi.

Kimi müvekkillerinin kan tahlillerinin 28 Mayıs’ta yapıldığına dikkat çekilen dilekçede, “Kimi müvekkillerimizin bütün tetkik ve tahlillerinin yapılması ve günün 24 saati müşahede altında tutularak tedavisinin yapılması gerekmektedir ve açlık grevleri yani uzamış açlık multi-disipliner olarak ilgili uzmanlık alanları ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Oysa cezaevindeki hekim sadece mesai saatleri oradadır. Açlık grevleri ile ilgili herhangi bir uzmanlığı da bulunmamaktadır” denildi.

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Başvuruda açlık grevinde olan tutukluların yaşam haklarının tehlike altında olduğu vurgulandı.

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