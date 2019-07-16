Hava kirliliği yumurtalık rezervlerini azaltıyor

Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği’nin Viyana’da düzenlediği 2019 yıllık toplantısında, çevresel hava kirleticilerine maruz kalındığında, kadınların yumurtalık rezervinin azaldığına dikkat çekildi.

Viyana’da düzenlenen toplantıda araştırmacılar, kadının hastane hormon ölçümlerini, Google Maps’i kullanarak coğrafi konum verileriyle birlikte, bölgesel yetkililerden azot dioksit ve partikül madde seviyeleri hakkındaki gerçek zamanlı çevresel verilerle ilişkilendirmek için ‘büyük veri’ yaklaşımı kullandıklarını aktardılar. Çalışmalarında yüksek miktarda hava kirletici ile ilişkili bir alanda yaşamanın, yumurtalık rezervini iki ya da üç katına kadar ciddi oranda azalttığına dikkat çektiler.

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Olumsuz çevresel faktörler hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hürkan Akyol hava kirliğinin birçok sağlık sorununa yol açtığını söyleyerek şöyle konuştu:

“Hava kirliliği, küresel olarak ölümlere ve hastalıklara yol açan kaçınılabilir temel nedenlerden birisi. Üreme sağlığını da olumsuz etkilemenin yanı sıra, düşük doğum ağırlığı ve erken doğum gibi doğuma ilişkin süreçleri de olumsuz etkilemekte. Ev temizliğinde kullanılan mobilya cilası, çok amaçlı temizleyiciler, halı şampuanları, oda spreyleri, deterjanlar üreme sağlığına zarar verebilir. Bu ürünleri kullanırken eldiven kullanılması ve temizlenen mekânların iyi havalandırılması gerekir” dedi.