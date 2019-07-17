23.1 C
Istanbul
17.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Hava sıcaklıkları şaşırtıyor: 8 derece birden daha düşecek

Hava sıcaklıkları şaşırtıyor: 8 derece birden daha düşecek

birgun.net birgun.net

Yaz ayı olmasına karşın normal seyrinin altında olan hava sıcaklıklarının biraz daha düşeceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 8 derece azalacağını duyurdu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Rize Trabzon’un iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını belirtti. 

Yağışların İç Ege ile Bolu, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini dile getirdi. 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,416AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Hava sıcaklıkları şaşırtıyor: 8 derece birden daha düşecek

birgun.net -
Yaz ayı olmasına karşın normal seyrinin altında olan hava sıcaklıklarının biraz daha...
Devamını Oku

Google blog servisini kapatıyor

birgun.net -
GOOGLE, blog yönetim aracı olarak bilinen Blog Compass isimli uygulamasını çok fazla...
Devamını Oku

Konut satışları yüzde 48 geriledi

birgun.net -
Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına...
Devamını Oku

CNN’den kulis bilgileri: ABD, Türkiye yaptırımları için nasıl bir yol izleyecek?

birgun.net -
Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Oval Ofis'te Kabine...
Devamını Oku

Edebiyat ve terapi bir araya gelirse

Burak Abatay -
Psikolog Mine Özgüzel, varoluşunda rolü olan yazarlar eşliğinde kendi yol alış öyküsünü...
Devamını Oku

İBB’nin ihalesi AKP’li vekilin oğluna verildi

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Hakim değilim’ dediği İBB iştiraklerinden İSBAK,...
Devamını Oku

Üniversitelerin bölünme süreci ve Cerrahpaşa

birgun.net -
Alper DöventaşBilim, sorgulamak, kanıtlarla gerçeği ortaya koymak...
Devamını Oku

YouTube Premium servisi Türkiye’de açıldı

birgun.net -
Dünyanın en büyük platformlarından bir tanesi olarak bilinen YouTube'un Premium servisi artık...
Devamını Oku

Kömür üretimi azaldı, ithalat arttı

birgun.net -
İsmail ArıAKP iktidara geldiği 2002 yılında kömür...
Devamını Oku

Yöneticiler ‘kusurlu’ ama yine de serbest

Burcu Cansu -
13 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da YHT kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 93...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi