Hava sıcaklıkları şaşırtıyor: 8 derece birden daha düşecek

Yaz ayı olmasına karşın normal seyrinin altında olan hava sıcaklıklarının biraz daha düşeceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 8 derece azalacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Rize Trabzon’un iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını belirtti.

Yağışların İç Ege ile Bolu, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini dile getirdi.