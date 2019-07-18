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18.07.2019
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Havalimanı çalışanına hakaret davasında istenen ceza belli oldu

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Bodrum’a gideceği uçağın rötar yapması nedeniyle havalimanı personeli 24 yaşındaki Tuğçe Selvi’ye yönelik sözleri ile gündeme gelen Fatma Funda Esenç hakkında 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya hapis istemi ile dava açıldı. 

Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianameye göre, Esenç, “Kişinin şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret” ile “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarını işlemekle suçlanıyor. Davanın ilk duruşması Ekim ayında.

Esenç, Selvi’ye yönelik, “Etek giymekle bu işler olmuyor. Uçağa gittiğinde ne yaptığın belli değil. Hala orada, hiçbir şey olmamış gibi bekliyorsunuz. Sizin kazandığınız para haram para. Bunların hepsi çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın. Koca k…ı büyüteceğine birazcık aklını çalıştır. Bir saat bekledim burada düzgün konuşmayacağım. Hop-hop temas yok, ben Çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü” sözleri iddianamede yer aldı.

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