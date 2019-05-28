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28.05.2019
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Rota Ulaştırma Bakanı’nı yine yalancı çıkardı: Ulaştırma Bakanı’ndan “gerçek dışı” bilgiler

Ulaştırma Bakanı Turhan’ın Yeni İstanbul Havalimanı’na yönelik, “Rüzgar yüzünden rota değişmez” açıklamasının ardından, “Uçakların Bulgaristan hava sahasını kullanması söz konusu değildir” dediği ve bunun da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Yap, İşlet, Devret modeliyle inşa edilen, yolcu garantisi ve ihtiyaç fazlası büyüklüğü nedeniyle tartışılan Yeni İstanbul Havalimanı’na yönelik Ulaştırma Bakanı Cahit Turan’ın geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar “gerçek dışı” çıkmaya devam ediyor.

Geçen hafta İstanbul’dan Ankara’ya gitmek üzere havalanan TK2108 sefer sayılı uçağın Bulgaristan ve Kırım hava sahasını kullandığı ve 45 dakikalık yolculuğun 1 saat 15 dakika sürdüğü hava raporlarına yansıdı. Uçağın iki ayrı ülkenin hava sahasına girmesinin ardından oluşan “maliyet” tartışılmaya başlanırken Ulaştırma Bakanı Turhan’ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’ye, “Başka hava sahasını kullanmıyoruz” dediği ortaya çıktı.

“ROTANIN TAMAMI ÜLKE İÇİ”

Daha önce, “rüzgar yüzünden rota değişmez” diyen ve bu da gerçek dışı çıkan Bakan Turhan, İlgezdi’nin soru önergesine verdiği yanıtta, “Bir iç hat uçuşunun İstanbul Havalimanı’na inişi ya da kalkışı sırasında kullanacağı rotanın tamamı ülkemiz hava sahası içerisinde kalmakta olup iç hat uçuşlarının Bulgaristan dahil herhangi bir komşu ülke hava sahasını kullanması ya da bu ülkelere para ödemesi kesinlikle söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

SİYASİ ŞOV MALZEMESİ

Önergesine Ulaştırma Bakanı tarafından ikinci kez “gerçek dışı” bilgi verildiği ortaya çıkan CHP’li İlgezdi, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Siyasi şov malzemesi haline getirilerek, alelacele devreye sokulan yeni havalimanında birçok unsurun gerçeğe uygun bir şekilde belirlenmediği anlaşılıyor” dedi.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iç hat seferlerinde yabancı ülkelerin hava sahalarının kullanılacağı iddialarının Bakan’ın aksi görüşüne karşın doğrulandığını vurgulayan İlgezdi, “Şimdi Bakan’ın TK2108 sefer sayılı İstanbul-Ankara uçuşunda Bulgar ve Kırım FIR hattının neden kullanıldığına ilişkin kamuoyunu aydınlatmasını bekliyor ve sorumuzu yeniden tekrarlıyoruz.  Yılın kaç günü iç hat uçuşlarında yabancı ülkelerin hava sahası kullanılacaktır? Ve bu ülkelere ne kadar ödeme yapılacaktır?”

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