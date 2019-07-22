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23.07.2019
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Havayolu şirketleri uçak biletlerinin fiyatını yükseltmek için bakanlıkla görüşüyor

Şirketler, başta akaryakıt olmak üzere artan maliyetlerini gerekçe göstererek, iç hatlarda halen 352 TL olarak uygulanan ekonomi sınıfı biletlerde 'tavan fiyat'ın yukarı çekilmesini istiyor. Şirketler, bazı hatlarda da operasyonel maliyetlerini kısmak için uçuş sayılarını azalttı.

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Havacılık sektörü; dolar kurunun ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, enflasyon, işçilik ve diğer maliyetlerindeki artışın ardından Ankara’ya gitti ve Ulaştırma Bakanlığı ile görüştü. Görüşmede maliyet artışlarının bir bölümünü bilet fiyatına yansıtmanın kaçınılmaz olduğu görüşü dile getirildi.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, havayolu şirketleri, başta akaryakıt olmak üzere artan maliyetlerine işaret ederek, ekonomi sınıfı biletlerde halen 352 TL olarak uygulanan ‘tavan fiyat’ın yukarı çekilmesini talep etti. Aynı kategoriye giren biletlerin bir bölümünde de satış fiyatının serbest bırakılmasını, böylece şirketlerin bilet pazarlama ve gelir yaratma marjının genişletilmesini gündeme getirdi.

UÇUŞ SAYILARI AZALTILIYOR

Şirketler, bir yandan Ankara’da görüşme yaparken, diğer yandan da operasyonel maliyetlerini kısmak için düğmeye bastı.

Bazı hatlarda uçuş sayılarını azalttı. Böylece, özellikle yolcu sayısının düşük ya da uçuştan sağlanan gelirin giderleri karşılamadığı hatlarda frene basıldı.

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