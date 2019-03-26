Yandaş medyanın “CHP’nin PKK bağlantılı adayı” dediği isimlerden biri eski AKP’li çıktı

AKP’den 2 ay önce istifa edip CHP’den Belediye Meclis adayı olan Kenan Güler, Sabah’ın servis ettiği ve Hürriyet tarafından da 3 gün internet sitesinin manşetinde tutulan “CHP’nin PKK bağlantılı adayları” haberinde PKK’li olmakla itham edildi. Güler’in geçen dönem AKP’den aday olduğu ortaya çıktı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Güler’in 5 yıl süreyle AKP’de siyaset yaptığı, geçen dönem AKP Mamak Belediye Meclis üyeliğine aday olduğu belirlendi.

Kenan Güler Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Ben siyasete AK Parti’de başladım ve başka hiçbir partiye üye olmadım. 2 ay önce istifa edip CHP’den aday oldum” dedi.

Mamak’ın AKP’li Belediye Başkanı Mesut Akgül de “Kenan Bey benim listemden adaydı. Onun Bitlisli olması ille de HDP’li, PKK’lı olması anlamına gelmiyor. Ben hiç o yanını görmedim” dedi.