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17.06.2019
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Havuza girmek riskli

Sıcaktan bunalanlar çareyi deniz veya havuza girip serinlemekte buluyor. Ancak özellikle temizliği iyi yapılmamış havuzlar, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar, yurttaşların havuz tercih ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor

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Sıcaklıkların artmasıyla yurttaşlar çareyi deniz veya havuza girip serinlemekte buluyor. Ancak özellikle kirli ya da fazla klorlu havuzlar sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Suyu durağan olan havuzlar, havaya ve çevreye açık oldukları için kolaylıkla kirlenip mikropların artmasına neden oluyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Kadir Göktürk, halka açık yüzme havuzlarında sağlık esasları ve şartların sağlanmasının önemine değindi.

Aşırı klor zararlı

Temizliği iyi yapılmayan havuzların çeşitli enfeksiyon hastalıklarına sebep olabileceğini vurgulayan Uzman Dr. Göktürk, “Klor, genellikle mikropları öldürmek için kullanılır. Serbest klora karşı bakteriler zamanla direnç kazanabilir. Havuz enfeksiyonlarının ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden biri de havuz suyu içerisinde bulunan klor” dedi.

Ortak kullanım alanı olan havuzların, kirli olmasının yanı sıra aşırı klorlu olmasının kadınlarda vajinal enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olduğunu aktaran Göktürk, havuzların aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarına, mantara da neden olduğunu söyledi.

Nasıl korunulur?

Uzman Dr. Göktürk, enfeksiyonlardan korunma yöntemlerine ilişkin şunları sıraladı:

  • Klor seviyesi uygun ve temiz havuzlar tercih edilmeli.
  • Havuza girmeden önce duş alınmalı.
  • Havuzda 30-40 dakikadan daha uzun süre kalınmamalı.
  • Havuzdan çıktıktan sonra hemen duş alınarak vücut klorlu sudan arındırılmalı.
  • Mutlaka yedek mayo veya bikini bulundurulmalı, ıslak mayo hemen değiştirilmeli.
  • Havuza girmeden önce vajinal tampon uygulaması tercih edilmeli. Ancak havuzdan çıkar çıkmaz tampon çıkarılmalıdır.
  • Vajinal bölge kesinlikle nemli bırakılmamalı.
  • Mümkün olduğunca havuz yerine deniz tercih edilmeli.
  • Enfeksiyon başlangıcı görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı.
  • Havuz kenarında yemek yenilmemeli, sigara içilmemeli.
  • Havuz bölgesine ayakkabı veya dışarıda giyilen terlikle girilmemeli.
  • Ayaklar mutlaka dezenfekte edilmeli.
  • Havuzda su yutmamaya dikkat edilmemeli.
  • Kulak enfeksiyonlarına karşı kulak tıkacı kullanılmalı.
  • Göz enfeksiyonunu önlemek için sualtı gözlüğü veya maske kullanılmalı.
  • Suya girerken mutlaka bone takılmalı.

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