Havuza girmek riskli

Sıcaklıkların artmasıyla yurttaşlar çareyi deniz veya havuza girip serinlemekte buluyor. Ancak özellikle kirli ya da fazla klorlu havuzlar sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Suyu durağan olan havuzlar, havaya ve çevreye açık oldukları için kolaylıkla kirlenip mikropların artmasına neden oluyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Kadir Göktürk, halka açık yüzme havuzlarında sağlık esasları ve şartların sağlanmasının önemine değindi.

Aşırı klor zararlı

Temizliği iyi yapılmayan havuzların çeşitli enfeksiyon hastalıklarına sebep olabileceğini vurgulayan Uzman Dr. Göktürk, “Klor, genellikle mikropları öldürmek için kullanılır. Serbest klora karşı bakteriler zamanla direnç kazanabilir. Havuz enfeksiyonlarının ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden biri de havuz suyu içerisinde bulunan klor” dedi.

Ortak kullanım alanı olan havuzların, kirli olmasının yanı sıra aşırı klorlu olmasının kadınlarda vajinal enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olduğunu aktaran Göktürk, havuzların aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarına, mantara da neden olduğunu söyledi.

Nasıl korunulur?

Uzman Dr. Göktürk, enfeksiyonlardan korunma yöntemlerine ilişkin şunları sıraladı: