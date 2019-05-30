Havva’nınki meşru müdafaa yargı çaresizliği görmüyor

Kendisine ve çocuklarına sistematik şiddet uygulayıp, cinsel istismarda bulunan evli olduğu erkeği öldüren Havva Zor hakkında “kasten öldürme” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Dava’nın ilk duruşması yarın saat 10.00’da İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Hatay’ın Belen ilçesinde oturan Havva Zor, 20 Ocak’ta çocuklarına sistematik şiddet uygulayan ve çocuklarından Z.S.’ye cinsel istismarda bulunan evli olduğu erkek Mikail Zor’u öldürmüştü. Bu nedenle tutuklanan Zor hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Havva Zor, gazetemize cezaevinden yaşadıklarını anlatan bir mektup gönderdi. Avukatı Mehtap Sert ise davanın durumunu BirGün’e değerlendirdi.

Mehtap Sert

Avukat Sert, Havva’nın meşru müdafaada bulunduğuna dikkat çekerek, “Havva uzun yıllar Mikail tarafından şiddet ve tecavüze maruz bırakılıyor. Fakat bu durum artık çocuklarının da başına da gelince dayanamıyor. Kızının Mikail tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığından şüpheleniyor. Olay günü bunu netleştiriyor. Mikail ona ‘ben sana da ona da yeterim’ diyor. Mikail’in cezai ehliyeti olmadığı için, daha önce ellerini kaburga kemiklerini kırmasına karşın serbest kalıyor. Sonunda Havva’nın başka çaresi kalmıyor. Bu olay bir meşru müdafaa olayı. Havva ne bir silah ayarlamış. Ne de planlı bir cinayet işlemi fakat iddianame bunu böyle görmemiş” dedi.

YARGI ÇARESİZLİĞİ GÖRMÜYOR

Av. Sert, Nevin Yıldırım davasında da iyi hal indirimi uygulanmadığını hatırlatarak “Erkek adaleti işletiyorlar. İyi hal indirimi adı altında erkeklere uygulanan şey, kadınlara uygulanmıyor” diye konuştu.

‘BAŞKA HİÇBİR ÇAREM YOKTU’

Havva Zor

Havva Zor ise gazetemize cezaevinden yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Çocuklarıma da hem fiziki hem sözlü şiddet uygulamaya başlayınca ben bu duruma dayanamaz olmuştum. Defalarca kaçmayı denedim. Ama her defasında yakalandım. Yine aynı şiddette dayaklar yedim. Burnum ve parmaklarım kırıldı. 2 yıl boyunca bana telefon kullandırtmadı. Ailemle görüştürmüyordu. Evden yalnız çıkmam yasaktı. Kızıma karşı sebebini bilmediğim bir düşmanlığı vardı. Ben kızıma duyduğu duygunun nedenini düşmanlık sanırken asıl gerçeği çok sonra öğrendim. O caninin bir şeyler yaptığından şüphelendim. Bunun üzerine kızımı karşıma alıp sorduğumda, ‘anne Mikail babam beni hep sıkıştırıyor’ nasıl yani, diyerek titrediğimi gören kızım, ‘yani sadece dövüyor’ anne diyerek, bana bir şey olur korkusuyla gerçeği söylemedi. Ama yine de ben içimdeki şüpheyi atamadım. Aynı evin içinde kızımın bana gerçeği anlatır korkusuyla beni kızımla hiç yalnız bırakmıyordu. Kızım bana doğruyu anlattığında resmen bir enkaza dönüştüm. Kızımı annemlerin evinde bıraktım ben ise o sapık ruhlu ile eve geri dönmek zorunda kaldım. Kızımın orda kalmasına kızınca yine tehdit etmeye başladı.

Defalarca dövdü. Ben de “Nasıl kızıma bunları yaparsın, senin de kızın var, hiç Allah’tan korkun yok mu?” deyince, “Defol çok konuşma Seni de kızını da… İkinize de yeterim” dedi. ‘Oğluna da aynı şeyi yapacağım’ dediğinde ise anladım ki çocuklarımın ve benim tek kurtuluşumuz onun ölmesiydi. Başka hiçbir çarem yoktu, başka seçeneğim de kalmamıştı. Öldürdükten sonra tutuklanarak cezaevine girdim bir canavarı öldürmekten yargılanıyorum burada çocuklarımı çok özlüyorum sadece…”