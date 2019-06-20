Hayal ile gerçeğin sınırından baktım!

Mehmet Utku ŞENTÜRK

Göktuğ Canbaba, Doğan Kitap tarafından yayımlanan ‘Ben, Babam ve Diğerleri’ adlı son romanıyla bir kez daha kitapseverlerle buluştu.

Mizah, gerilim ve gerçeküstü öğelerin uyumla buluştuğu kitap günümüz edebiyatına taze bir soluk katıyor. Göktuğ Canbaba ile yazma serüveni, son romanı ve yeni projelerini konuştuk.

>>Tanıştığımızda profesyonel fotoğrafçıydın, düğün fotoğrafları da çekiyordun ama o zamanlarda bile yayınlanan romanların vardı. Sonra fotoğrafçılığı bıraktın ve tamamen edebiyata kanalize oldun. Nasıl başladı bu macera?

Gazetecilik bölümünü bitirdim, tezimi fotoğraf üzerine yaptım, sonunda bir fotoğrafçılık şirketi kurdum ve altı yedi sene fotoğrafçılık yaptım. Ürün, moda fotoğraflarının yanında belgesel tarzı düğün fotoğrafları da çekiyordum. Bu süre içersinde hem çocuklara hem de yetişkinlere öykü ve romanlar yazdım. Fotoğraf çekmeyi çok seviyordum ama bunu işe dönüştürmek ve bin bir çeşit insanla iş yapmak bir süre sonra zor geldi. Her şey kötü değildi yanlış anlaşılmasın, güzel tarafları da vardı ama hayatımın gelinlerin ve damatların etrafında döndüğünü ve bu durumun beni fazlasıyla yorduğunu fark ettim. O sırada çocuk romanlarım çıkmaya devam ediyordu ve insanlar tarafından zamanla çok sevildi, baskılar art arda geldi ve fotoğrafı bırakıp tam zamanlı yazar oldum bir şekilde.

>>Çocuklar için de hikâyeler yazıyorsun, o alanda işler nasıl gidiyor?

Çocuk kitaplarımın sayısı yirmiyi aştı. Yeni projeler yapmaya devam ediyorum. Yetişkinlere yazarken nasıl emek harcıyorsam çocuklara yazarken de aynı şekilde emek harcıyorum. Çocuk kitabı yazmak genel düşüncenin aksine hiç kolay değil. Dikkat etmen gereken noktalar var, çocukla nasıl konuşacağını, ona nasıl bir dünya sunacağını bilmen gerekiyor. Benim seçimim onların arkadaşı olmaktı. Yazdığım hikâyelerde onlarla değişik maceralara atılıyoruz, birlikte seyahat ediyoruz, ağlıyoruz, gülüyoruz; zamanı geliyor öfkeleniyor, başkaldırıyoruz. Bunları birlikte yapıyoruz. Onların annesi ya da babası değilim, öğretmenleri değilim, onlara tepeden bakan biri de değilim. Onların hayal gücüne erişmeye çalışan yazar arkadaşlarıyım sadece. İş böyle olunca her şey çok keyifli ilerliyor.

>>Yeni romanını konuşalım?

‘Ben, Babam ve Diğerleri’ mizah, gerilim ve gerçeküstü öğelerin buluştuğu bir roman. Ana kahramanımız Sibel’le tekinsiz, karanlık şehrin içinde ilişkileri, aileyi, insanları sorgularken, evin birindeki fotoğraf çekiminde aniden ortaya çıkan gizemli pelüş Panda ile de gerçeküstü bir düzlemde ilerliyor ve geçmişin karanlığını aydınlatmaya çalışıyoruz. Bazı bölümlerde kıs kıs gülüyor bazılarında ise gerilimin içinde buluveriyoruz kendimizi. Kitap yaşadığımız döneme hayal ile gerçeğin sınırından bakıyor; kavgalarımızdan, çıkmakta zorlanan sesimizden, öfkemizden ve bizi bir yerlerden izleyen karanlık hatıralarımızdan bahsediyor.

>>Ana kahraman düğün fotoğrafçısı Sibel. Senden izler taşıyor mu?

Taşıyor ama sadece benden değil okuyan herkesten az çok izler taşıyor. Gelen yorumlar öyle söylüyor en azından.

>>Kapak fotoğrafını da sen çekmişsin…

Editörümle kapak hakkında konuşurken fotoğrafla uğraştığımı bildiğinden bana kapağı fotoğraflamak isteyip istemediğimi sordu. Yaparsam romanla bütünlük sağlayacağından bahsetti. Fikir aklıma yattı ve birkaç arkadaşımla mekân bakmaya başladık. O eski binayı görünce kitabın atmosferine çok uygun olduğuna karar verdim. Fotoğrafta yer alan arkadaşımın hareketini ve ışığı ayarlayıp kareyi oluşturdum.

>>Romanda Sibel’in fotoğraf çekimlerinden birinde pelüş bir panda beliriyor. Bu panda neyi temsil ediyor? Panda kim ya da ne?

Bu soru romanın anahtarı; okuyanın sayfalarda izini sürdüğü bir gizem. Panda kitabın başında beliriyor ve sonuna kadar da bizimle yürüyor. Biraz rahatsız bir karakter; ağzı bozuk, bazı kötü alışkanlıkları var ama bunların yanında epey eğlenceli ve karizmatik olduğunu söyleyebiliriz. Onun kim olduğunu, ne yapmaya çalıştığını öğrenebiliyor muyuz bunu söylemeyeyim. Tek söyleyeceğim Panda’nın sürprizleri olduğu. Bu romanda Panda da dahil olmak üzere tüm karakterler değişim halinde. Ama sadece karakterler değil aynı zamanda atmosfer de değişiyor. Aydınlık bir anda karanlığa dönebiliyor.

>>Düğün fotoğrafı çekilirken normal yaşamlarında Dr. Jekyll kadar beyefendi-hanımefendi olan çiftlerin en mutlu günlerinde Mr. Hyde’a dönüşmelerinin nedeni nedir?

Mr. Hdye’a dönüşenler o günün en mutlu günleri olduğunu unutuyorlar. Sanki kendileri için değil de başkaları için evleniyor çoğu. Masa süsleri, gelin buketi, damadın ceketi, gelinin saçı her şeyden önemli hale geliveriyor. Müsamahaları kaybolup gidiyor ve sonunda ortaya garip, deforme olmuş insanlar çıkıyor; her şeye sinirlenen, çabuk kıran ve kırılan… Bazıları içinse var olabildikleri, kendilerini değerli hissettikleri yegane gün o gün olduğundan istemsizce başkalaşıma uğruyorlar.

>>Son romanınla ilgili yorumlar nasıl?

Benzer sıkıntılar içinde olduğumuzu görebiliyorum okur yorumlarından. Savaşımız, mutluluğumuz, kederimiz ortak; çok farklı mücadeleler vermiyoruz; kaybedişlerimiz ve zaferlerimiz benziyor birbirine. Özellikle birinci tekilden anlattığım bilinçaltına akan bölümler için çok güzel yorumlar okuyorum. O sahnelerin okuyucuyu farklı bir gerçekliğe taşıdığını görmek beni mutlu ediyor.

>>Yeni roman çalışmaların var mı?

Ayın sonunda DoğanEgmont’tan +12 yaş için yazdığım bir öykü kitabım çıkacak. Yetişkinlerin de severek okuyacağı bir kitap oldu. Hindistan, Kamboçya, Tayland, Nepal gibi ülkelere yaptığım yolculuklarda çektiğim fotoğraflardan on tanesine ayrı birer öykü yazdım. Okuyanlar benimle uzun bir seyahate çıkacak, yolun gizemine ortak olacak. Hem dünyanın farklı bölgelerini keşfedecek hem de kişisel bir keşfin ortasında bulacaklar kendilerini. Yetişkinler için de seneye bir öykü kitabım gelecek yine Doğan Kitap’tan.