Hayaller gerçek oldu

KADİR İNCESU

Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu kurulduğu 2018’den itibaren Tayfun Dikilli’nin kaleme aldığı ‘Naaş-ı Muhteremler’ ve ‘Aziz Nesin Vapuru’ adlı oyunlarla tiyatrosevelerin karşısına çıktı. Topluluk son olarak Robert Thomas’ın ‘8 Kadın’ adlı oyununu Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde (MSKM) oynadı.

Topluluk, Ataşehir Belediyesi’nin 2 yıllık tiyatro eğitimini tamamlayan öğrencilerin katılımıyla kuruldu. Topluluğun kadrosunda Gamze Aşık, Helin Dinler, İlkay Tokaç Akbaş, Melike Çelik Koç, Melek Ertem, Melihat Gürsün, Nazlı Çelik ve Nurgul Karabay yer alıyor.

Yönetmenliğini A. Ercan Tulunay’ın yaptığı oyun sonrası heyecan ve mutluluklarını aileleriyle paylaşan oyuncularla konuştuk.

Yeni bir sürecin başlangıcı

Oyunun yönetmen yardımcılığını da yapan Nazlı Çelik, Mart 2015’te Ataşehir Belediyesi’nin tiyatro kursları açacağıyla ilgili afişi görmesinin hayallerini gerçekleştirecek bir sürecin başlangıcı olduğunu bilmiyordu belki de…

Çelik şöyle anlatıyor: “Lisede tiyatro yapıyorduk ve eğitmenimiz konservatuvar sınavına girmem için teşvik ediyordu. Ailem destek vermedi, ben de çok sevdiğim sosyoloji lisans programına yerleştim. Üzerine psikoloji eğitimleri aldım. Sosyoloğun işi analizdir. Toplumu, insanı, devleti, durumu, metni analiz edersiniz ama ülkemizde aldığınız eğitimi tam olarak kullanabileceğiniz iş alanları kısıtlı. Ayrıca ülkemizde herkes gerçekleri duymak istemez. Bu nedenle yaptığınız işte tam olarak manevi doyum alamazsınız. Gördüğüm bu afiş gençlik hayallerimi canlandırmıştı ama bir kaç hafta geçmesine rağmen bana henüz bir dönüş olmamıştı. Telefon açtım, kayıtların bittiğini ve eğitimlerin çoktan başladığını söylediler. Beni unutmuşlardı! Ön kayıt yaptırdığımı söylediğimde kontrol edip dönüş yapacaklarını belirttiler ve nihayet Ercan Hoca’mdan gelen telefonla gecikmeli de olsa başladım. Büyük bir beklentim yoktu. Umduğumu bulamama ihtimalim yüksekti ama denemekten ne zarar gelirdi…”

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Aradan geçen 5 yıl süresince hayatında hep tiyatro olan Çelik, bu sayede mesleğini uygulayabileceği bir alan bulduğuna da dikkat çekiyor: “Tiyatro eğitmenimiz Ercan Hoca herkese tiyatroyu çok sevdirdi. Oyunlarda oynamanın yanı sıra iki yıl reji asistanı olarak çalıştım. Daha sonra beni yardımcı yönetmen yaptı. Birlikte çok güzel işler çıkardık. Tiyatro, toplumsal durumları insanlara faklı paradigmalardan göstermekle kalmıyor, bu örüntüde kişilerin, nesnelerin, anların içine girebilmenizi de sağlıyor. Üstelik yaşam enerjinizi ve içinizdeki çocuğu her daim saklı tutuyor. Unutmadan, bize her türlü desteği veren Ataşehir Belediyesi’ne ve değerli başkanımız Battal İlgezdi’ye de teşekkür ederiz. Ben ve arkadaşlarım bu sayede hayallerimizi gerçekleştiriyoruz.”

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OYUN HAKKINDA

1950’LERİN Fransa’sında evde bir ceset ve içlerindeki katili bulma yolunda psi kolojik savaş veren 8 kadın. Oyun, Robert Thomas’ın yazdığı kara komedi türünde.

Yazar: Robert Thomas

Çeviri: Coşkun Tunçta

Yönetmen A. Ercan Tulunay

Yardımcı Yönetmen: Nazlı Çelik

Reji Aistanı: Gamze Aşık

Dekor-Kostüm Tasarım: Nazlı çelik, Gamze Aşık

Işık: Emre Kahraman