Hayatımızdan Ümit Yesin gelip geçti

Usta tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Yesin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 aydır tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında dün yaşamını yitirdi. Acı haberi rol arkadaşı Mustafa Avkıran da sosyal medya hesabından duyurdu.

Avkıran, Yesin ile yer aldığı fotoğrafı, “İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş… Çok sevdim seni be benim Ümit abim… Devrin daim olsun!” notuyla paylaştı. Usta oyuncu Yesin’in cenaze töreninin bugün saat 11.00’de İBB Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde gerçekleştirileceği bildirildi. Yesin yapılacak törenin ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığına defnedilecek.



Ankara doğumlu olan Ümit Yesin, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştı. Çiçek Taksi, Akasya Durağı, Cennet Mahallesi ve Görgüsüzler gibi dizilerle geniş izleyici kitlesine ulaştı. Yesin’in kaybı sonrasında oyuncu arkadaşları Melek Baykal, Müjdat Gezen, Levent Tülek ve Volkan Severcen BirGün’e konuşarak Yesin’i anlattı.

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‘Atatürk sevdalısı bir adamı kaybettik’

Melek Baykal

Melek Baykal: Ümit’in kaybı büyük bir talihsizlik. Yurt dışındayım ve kaybı sevgili Çağla Şikel’den öğrendim. Sonra Müjdat Gezen’le telefonlaştık. Cenazede bulunamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Dünya güzeli bir insanı kaybettik. Çok üzgünüm.



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Kaybettiğimiz dostlarımızın ardından konuşmak çok zor geliyor. Ümit çok birleştirici ve yapıcı bir insandı. Tabii ki çalışma ortamında bazen yakınlarımıza bile tahammülsüzlüklerimiz oldu. Ama böyle anlarımız olduğunda Ümit araya girer ve ortamı hemen sakinleştirirdi. Onunla aynı sahnelerde oynamaktan keyif alırdım. Sevgili eşine kavuştu. Tek tesellim bu. Keşke Türkiye’de olabilseydim.Çok güzel bir adamı, Atatürk sevdalısı bir adamı kaybettik. Kayıplarımızın ardından genç sanatçılara dair umudum var. Güzel bir nesil var ardımızda bırakabileceğimiz. En azından Müjdat Gezen bunun için çaba sarf ediyor. O nedenle gelecek nesillerimizde de bizleri, bizim gibileri aratmayacak isimlerin varlığı beni mutlu ediyor.



Volkan Severcan

‘10 parmağında 10 marifet bir insandı’



Volkan Severcan: Ümit Ağabey, benim ilk oynadığım filmde beraber çalıştığım abim. Uzun süre beraber çalıştık. Dormen Tiyatrosu’nda beraber çalıştık. Kendine münhasır birisiydi. Çok iş yapardı. Ne kadar enteresan şey varsa onun içinden çıkardı. 10 parmağında 10 marifet olan insanlar vardır ya, o da onlardan bir tanesiydi. Hem ağabey hem ustadır hem de koruyucudur. Kollarını kanatlarını gerdi bize. Çok güzel bir adamdı. Son dönemde rahatsızdı. Yoğun bakımda olduğu için göremedik. Son dakikalarında yanında olamadığımız için çok üzgünüz. Türk tiyatrosu ve sineması için çok önemli bir kayıp. Hem iyi bir aktör, hem de iyi bir ağabeydi.

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Levent Tülek

‘Gençlere usta-çırak ilişkisini öğretti’

Levent Tülek: Ümit Yesin, lafın klişesi olarak değil gerçek anlamda hem sinemada hem tiyatroda bir sanat emekçisiydi. 80’li yıllarda kamera arkası ve önünde asistanlık ve oyunculuk yaparak çok büyük emek verdi. Birçok genç oyuncuya abilik yaptı. ‘Alaylı’ dediğimiz, usta-çırak ilişkisini öğreten bir insandı. Son yıllarda ayakta durabilmek adına da çok yoğun çalışıyordu. Adana’ya gidip Yeni Gelin dizisinde oynadı, Anadolu’ya tiyatro için turneye gidiyordu. Yaşamın her alanında sanatın içerisindeydi. Ondan çok şey öğrendik. Ustalık anlamında tiyatroda adabı öğreten bir abimizdi. İz bırakacak, onu hep güzel anacağız, çok iyi işlerde oynadı, Türk sinemasının 80’li yıllarında çok özel işlerde asistan olarak, sanat yönetmeni olarak setlerin birçok alanında var oldu. İyi ki de var oldu. Hayatımızdan çok güzel bir şekilde gelip geçti. Ona çok şey borçluyuz.

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Müjdat Gezen

‘Sevdiklerimizi birer birer kaybediyoruz’

Müjdat Gezen: Ümit’le uzun yıllar sinema, tiyatro ve dizilerde beraber olduk. Çok sevdiğim bir arkadşaım. Benim tiyatromda çok uzun yıllar çalıştı. Bekliyorduk. Bir süredir Siyami Ersek’te yatıyordu. Törenle veda edeceğiz. Sevdiğimiz bir arkadaşımızı daha kaybettik. Ümit benim için iyi bir oyuncu ve iyi bir arkadaştı. Kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ama bu sıralar çok üst üste geliyor. Bu biraz artık ağır geliyor.