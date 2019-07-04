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04.07.2019
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Hayko Cepkin, kendisini 5 bin 200 kez arayan hayranına karşı açtığı davayı kazandı

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Ünlü rockçı Hayko Cepkin, cep telefonundan kendisini 5 bin 200 kez arayan hayranına karşı açtığı davayı kazandı. “Aramaları hatırlamıyorum” diyen ısrarcı hayran en üst sınırdan hapis cezası aldı.

Türkiye’nin önde gelen rock müzik sanatçılarından Hayko Cepkin, 2015 yılında 3 ay boyunca 2 ayrı numaradan sürekli aranarak rahatsız edildiğini belirterek savcılığa avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. 

Savcılığın talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan alınan raporda 34 yaşındaki Helen Y.’nin Cepkin’i tam 5 bin 200 kez aradığı tespit edildi.

Bunun üzerine Helen Y. hakkında dava açıldı. Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya Uzlaşma Bürosu’na gönderildi. Ancak Cepkin, ‘ısrarcı’ hayranıyla uzlaşmayı reddetti. 

ÜST SINIRDAN CEZA

Dört yıl süren davanın son duruşması İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ünlü rockçının avukatı Deniz Abay, “Davranış olağanüstü, sıra dışı. 5 bin 200 arama var” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Davayla ilgili kararını açıklayan hakim arama zaman ve kayıtlarının TİB kayıt dökümleriyle doğrulandığını, sanığın aramaları red ve inkar etmediğini, yerli yersiz ve zamansız binleri aşan bu aramaların şikayetçi de rahatsızlık oluşturduğunun kuşkusuz olduğunu belirtti. 

Hakim, sanığın engellemeye rağmen bu hareketlerini ısrarla ve kararlıkla sürdürdüğünü belirterek, suç işleme kararındaki yoğunluk, tehlike ve zararın niteliği birlikte göz önüne alındığında cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini ifade etti. Bu nedenlerle hakim, sanık Helen Y.’yi “Kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında indirime gitmeyen hakim sanığın daha önce kasıtlı bir suçu olmadığını belirterek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

“HATIRLAMIYOR” SAVUNMASI

Tüm tebgigatlara rağmen duruşmalara katılmayan Helen Y., hakkındaki yakalama kararı sonrası verdiği ifadede ise 5 bin 200 aramayı hatırlamadığını söyledi. Helen Y. İfadesinde, hasta olduğunu, tedavi için ilaç kullandığını, Cepkin’le tanıştıklarını da anlattı. Sanığın hastalık ifadesine karşılık ise hakim sanığın iddia ettiği şekilde herhangi bir hastanede tedavi görmediğini ve hakkında hazırlanan bir sağlık sorununa dair rapor bulunmadığını ifade etti.

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