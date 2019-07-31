‘Hayvan satışları yasaklanmalı’

Aycan Karadağ

İzmir’in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi’nde bir koyun sürüsünde veba hastalığı olduğu şüphesi üzerine toplam 20 mahallede ikinci bir emre kadar küçükbaş giriş-çıkışları yasaklandı.

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala alınan bu karar bölgedeki küçükbaş hayvan sahipleri ile yurttaşları endişelendirdi. Bergama Tarım Ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, veba tehlikesinin geçinceye kadar Karantina uygulamasının süreceği ve bu sürenin 1 aya kadar uzayabileceği ifade edildi.

Konuyu BirGün’e değerlendiren Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Dr. Yalçın Köksal, yaşanan vakanın keçi ve koyunlarda rastlanan veba şekli olduğunu ifade etti. Bu hastalığın Ortadoğu’da çok yaygın olduğunu söyleyen Köksal, sınır ülkelerde bu hastalık varsa aşılamaların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Aşıların hayvanı bir yıl koruduğunu aktaran Köksal şöyle konuştu: “Bu hastalığı bulaşmasının sebebi sınırlardan kaçak giren hayvanlar olabilir. Ya da malumunuz Kurban Bayramı arifesinde yaşanan hayvan hareketliliği. Bu dönemde bir hayvan hareketliliği oluyor. Bu süreçte bunlar taşıyıcı oluyorlar. Bir yerde bu bağışıklık sisteminde ya da yol sürecinde açığa çıkıyor. Özellikle genç hayvanlara buluşması daha da yüksek. Ateş 40-41 dereceleri buluyor, hayvanın iştahı kesiliyor, sindirim sisteminde ishal görülüyor. Tehlikeli bir hastalık. Hayvan satışlarının yasaklanması lazım. Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliği çok oluyor. Bu anlamda mutlaka hayvanların veteriner kontrolü sağlanması gerekiyor. Aşıları kontrol edildikten sonra yol izni verilmesi lazım.”