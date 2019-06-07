Hayvanlar oyuncak değil, satın alma!

Sokak hayvanlarının iyi bir yaşam sürebilmesi için İzmir’in Buca ilçesinde, ‘Satın Alma Sahiplen’ kampanyasıyla hayvanların sahiplenmesi için farkındalık çalışması yürütülecek.

Hayvan sever çocuklara karne hediyesi olarak hayvan alınmamasına dikkati çeken Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç “Hayvanlar oyuncak değildir” dedi.

Buca Belediyesi ve Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanyada yurttaşların, pet-shoplara akın edilmesine ve hayvanların bir mal gibi alınıp satılmasına karşı bilinçlendirmesi hedefleniyor.

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Çarşamba günü, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklara ve büyüklere hayvan sahiplenmenin bilinci ve önemi hakkında bilgilendirme yapılacak. Etkinliğin ardından hayvan sahiplenmeye gönüllü olan ailelere rehabilitasyon merkezindeki ihtiyaç sahibi sokak hayvanları sahiplenecek.