Hayvanlardan uzak kalmamalı çocuklar

BUSE İLKİN YERLİ

Berk Mucit Oldu ve Berk Operacı Oldu adlı kitaplarını okuduğumuz opera sanatçısı, yazar Kaan Elbingil ile son kitabını konuştuk.

Berk dizisinin ilk iki kitabında, Berk mucit ve operacı oldu. Şimdi de dedektiflik. Çocukların bu hep ‘bir şey olma’ halini nasıl yorumlayabiliriz?

Berk ilk serüveninde mucit olamıyor, ilgi duyuyor sadece ve onu dâhi sananlarla komik bir savaş veriyor. Sonra opera çekiyor ilgisini. O da bitince, bu kez dedektifliğe merak salıyor. Aynı ben! Oradan oraya atlardım çocukken; denerdim. Bir karateci olurdum, bir piyanist, bir gezgin, bir radyocu. Sanki bir kilit vardı da içimde… O kilidi açan anahtarı bulmuşum gibi hissederdim, her seferinde. Kimi ebeveynler, çocuklardaki bu durumdan şikâyetçi. Böylesine hızlı geçişlere şaşıp kalıyorlar. “Daha geçen hafta davul çalmaya takmıştı, şimdiyse voleybolcu olmak istiyor…” Merak ediyor çocuk, denemek istiyor işte. İlgisini çeken her neyse, onu resimlerden, televizyondan tanımakla yetinemiyor. O tuşa basmayı da, o topa smaç vurmayı da denemek istiyor. Bunlardan hayal ettiği ölçüde etkilenmezse de başka şeylere merak salacak… Hoşuma giden bir yürüyüş bu!

Dedektifliğin neyi cezbediyor?

Kime sorsan ‘gizemi’ der. Ben de öyle derim. Gizem, merak ve heyecanı tetikleyen bir şey. Kitapları okutan, filmleri izleten, oyunları değerli kılan bir sihir. Bunun dışında, zordakine yardım etme çabası ve kötülere gününü gösterme ihtimali de dedektifliği cazip hale getiriyor. ‘Notları Takip Et’ oyununa bayılırdım ufakken. Anneme iyi bir haber vereceksem, bunu oyunla yapayım isterdim illa ki.

Berk birçok maddi hediyeden tatmin olmazken bir köpekle güzel bir bağ kuruyor. Çocukların ruhuna dokunan şeyler neler?

Prens Charles’in çocuklarıydı sanırım. Saray merdivenlerinde aile fotoğrafı çekilecek. Bunlara bir gülme krizi geliyor. Yazılı basın, televizyon kanalları vb. Ortalık mahşer günü gibi. Ana kraliçe basıyor fırçayı çocuklara. Umurlarında mı afacanların; koyvermiş gidiyorlar. Çocuk hallerindeki bu ruh, doğallığın ta kendisi. Berk de tam bir çocuk işte. O an ilgisini çeken, iç dünyasını kışkırtan neyse, onun peşinden gidiyor. Parayla pulla derdi yok. Köpeği Çıp Çıp’a aşık. Ona karşı son derece kollayıcı, anlayışlı. Belki de ilk kez bu kadar şefkatli. Çıp Çıp’ın varlığı da yokluğu da Berk’i inanılmaz etkiliyor. Çocukluğumdan alıntılar var hikâyemde. na koyardım kahraman olarak.

İlginizi çekebilir: Hayal ile gerçeğin sınırından baktım!

Bir çocuğun yaşadığı ailede bir evcil hayvanın bulunması ona ne gibi değer yargıları katar, ona ne kazandırır?

Çocuklarınızı sorumluluk sahibi bireyler olarak mı yetiştirmek istiyorsunuz? Çok sevdiği köpeğiyle dışarı çıksın oğlunuz. Kakasını poşetle alıp çöpe atma görevini üstlensin. Kızınız kedisinin tüylerini tarasın, mamasını versin. Papağanınızın kafesini hep birlikte temizleyin. Kitabımı çocukluk arkadaşım, köpeğim Reks’e ithaf ettim. Hikâyede, onunla yaşadıklarımızın izleri var. Birçok şeyi onunla kurduğum ilişki sayesinde öğrendim. Hayvanlardan uzak kalmamalı çocuklar. Empatiyi, şefkati, dokunmayı, sevmeyi, sevilmeyi, arkadaşlığı, yardım etmeyi… Bambaşka boyutuyla yaşamalılar. Sadece çocuklar mı? Bizler de yaşamalıyız, hem de acilen. Bu, ilerleyen yaşların fiziksel ve duygusal hantallığına iyi gelir bence!