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17.07.2019
Anasayfa ÖZEL Hazine tahsilat yapamıyor

Hazine tahsilat yapamıyor

Yılın ilk yarısının sonunda bu yıl için planlanan bütçe açığının tümü gerçekleşti, geçen yıl boyunca verilen bütçe açığı ise şimdiden geçildi. Yılın yarısında vergilerin ancak yüzde 40’ı toplanabildi. İç talep durunca KDV ve ÖTV toplanamıyor

Ozan Gündoğdu Ozan Gündoğdu
İlk altı ayın bütçe açığı: 78,6 milyar TL.2018’in toplam bütçeaçığı: 72,6 milyar TL.

HAZINE ve Maliye Bakanlığı haziran ayı-nın bütçe gelir ve giderlerini yayımladı. Buna göre bütçe sadece haziran ayı içinde 12 milyar TL açık verdi.

Faiz dışı açık ise 7,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece ilk 6 aylık bütçe açığı 78,5 milyar TL oldu. Ancak yıl başında öngörülen yıllık bütçe açığı 80,6 milyar liraydı. Böylece 1 yıl içinde verilmesi planlanan bütçe açığı yılın ilk yarısında verilmiş oldu.

Diğer yandan yılın ilk yarısına ilişkin açıklanan bütçe verileri son 15 yılın en kötü bütçe performansını ortaya çıkardı. Yılın ilk yarısında ortaya çıkan faiz dışı açık 27,8 milyar liraydı. Ancak 2019 yılında açık bir yana 36 milyar TL fazla verileceğini planlıyordu. Böylece hem bütçe açığının neredeyse tümü yılın ilk yarısından verilmiş oldu, hem de fazla vermesi planlanan faiz dışı denge son yılların en büyük açığını vermiş oldu.

2019 bütçe hesabını yapanlar harcamaların ne kadar gerçekleşeceğini doğru öngördüler. Çünkü yılın ilk yarısının sonuna gelindiğinde planlanan harcamaların yüzde 50,1’i gerçek-leşti. Ancak özellikle durgunluğun ve seçim ekonomisinin etkisiyle toplanması gereken vergiler toplanmadı. Hazine yılın ilk yarısında toplam 402 milyar lira gelir elde etse de bu toplanması planlanan gelirlerin yüzde 45,8’ine karşılık geliyor. Sadece vergi gelirleri incelendiğinde ise yılın ilk yarısında vergi gelirlerinin yüzde 50’si toplanması beklenirken, sadece yüzde 40’ı toplanabildi.

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Faiz dışı bütçe dengesi son yılların en kötüsü

FAİZ dışı bütçe dengesi yılın ilk 6 ayında 27,7 milyar lira açık verdi. Bu haliyle son yılların en kötü faiz dışı dengesi gerçekleşmiş oldu.

Son 6 yılın il 6 aylık dönemdeki faiz dışı dengesi şu şekilde;

2014: 23 milyar TL fazlan

2015: 30,5 milyar TL fazlan

2016: 27,5 milyar TL fazlan

2017: 1,7 milyar TL fazlan

2018: 12,2 milyar TL açık n 2019: 27,8 milyar TL açık

*Bütçe dengesi, bütçe gelirlerinden bütçe giderleri çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan açık ya da fazladır.

*Faiz dışı denge, bütçe açığından faiz giderleri çıkarıldıktan sonra orta çıkan bütçe dengesi olarak tanımlanıyor.

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