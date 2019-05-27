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28.05.2019
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

birgun.net birgun.net

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sabit kira ödemeli sertifikanın 1 yıl vadeli olacağı belirtildi. Kira sertifikaları altı ayda bir yüzde 1,50 kira ödemeli olacak. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yurt içi piyasada 31 Mayıs valör tarihli euro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bankaların döviz cinsi varlık yönetimine ve kira sertifikası piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yurt içi piyasada 31 Mayıs valör tarihli euro cinsi sabit kira ödemeli Kira Sertifikası ihracı yapılacak.

Kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek ve taleplerin 29 Mayıs 14.00’e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekecek.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 29 Mayıs’ta İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek. Bankaların kira sertifikası ihracı karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, en geç 31 Mayıs 13.30’a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.

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Yatırımcılar söz konusu kira sertifikalarına ilişkin bilgilere Bakanlığın internet sayfasının “Kamu Finansmanı-Yatırımcılar İçin Bilgiler-Kira Sertifikası” bağlantısında yer alan “Euro Cinsi Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu”ndan ulaşabilecek.

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