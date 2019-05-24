18.3 C
Istanbul
24.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Reuters'a tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Reuters’a tepki

birgun.net birgun.net

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters’ta yer alan habere tepki gösterdi.

Açıklamada, “Haber ivme finansman paketini karalama amacı taşımaktadır. Paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“23 Mayıs 2019 tarihinde, üç kamu bankası tarafından hazırlanan ve ihracat odaklı stratejik sektörlere finansman sağlamayı amaçlayan İVME Finansman Paketi’nin tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Haber ajansı Reuters tarafından aynı tarihte yayınlanan “Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak” başlıklı haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME Finansman Paketi’ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır.

Söz konusu haber, Türkiye’nin ihracat potansiyeline ve yerli üretime çok önemli destek sağlayacak olan paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır.

İlginizi çekebilir:  Albayrak, 'İVME' Finansman Paketi'ni açıkladı: "Haziran'dan itibaren cari fazla verilecek"

İlgili haber ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır. Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir.

Türkiye’nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Reuters’ın haberinde, ithalat konusuna ilişkin Albayrak’ın İVME tanıtımında söylediği, “İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak” sözleri yer alırken; paketin çoğunlukla ham maddenin ithalatına dayalı otomotiv ve kimya sektörlerine odaklandığı belirtiliyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

9,989AbonelerAbone
- Reklam -

SON HABERLER

Trump, Ortadoğu’ya bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladı

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığı...
Devamını Oku

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Reuters’a tepki

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters'ta yer alan habere tepki gösterdi.
Devamını Oku

Kadın eylemciyi cinsel saldırıya maruz bırakan polisin 5 yıla kadar hapsi isteniyor

birgun.net -
Ankara'da Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) tutuklu avukatların serbest...
Devamını Oku

Beylerbeyi’nde yol çöktü

birgun.net -
Beylerbeyi Mahallesi, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'nde yol yağışı nedeniyle çöktü.
Devamını Oku

Hindistan’da yangın çıkan eğitim merkezinde öğrenciler camdan atladı

birgun.net -
Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 18 kişinin hayatını...
Devamını Oku

Asrın Hukuk Bürosu: Vakit kaybetmeden görüşmenin içeriğini paylaşacağız

birgun.net -
Asrın Hukuk Bürosu, müvekkilleri Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin kısa süre...
Devamını Oku

İstanbul Anadolu Adliyesi’ne girişte el konulan eşyalar sergilendi: Samuray kılıcı ve motorlu testere de var

birgun.net -
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı girişlerindeki aramalarda el konulan ve aralarında samuray kılıcı...
Devamını Oku

Brüksel’de iklim krizi protestosu

birgun.net -
Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez tren istasyonu (Gare Central) önünde toplanan binlerce...
Devamını Oku

Digiturk’un Katarlı patronuna 3,5 milyar dolarlık rüşvet soruşturması

birgun.net -
Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain'in ve aynı zamanda Digitürk'ün, beIN Sports'un sahibi...
Devamını Oku

İBB’den Arda Turan açıklaması

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’den harcamalar ve borçlar hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi