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06.07.2019
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Haziran ayında 40 kadın, erkekler tarafından katledildi

birgun.net birgun.net

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, haziran ayına dair kadın cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre, 2019 yılının ilk 6 ayında 214 kadın öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, haziran ayında 40 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Raporda 2019 yılının ilk 6 ayında 214 kadının öldürüldüğüne dikkat çekilerek cinsel şiddet ve çocuk istismarının da devam ettiği belirtildi.

Haziranda işlenen kadın cinayetlerinin 8’inin şüpheli ölüm olarak kaydedildiği, 21 kadının neden öldürüldüğünün tespit edilemediği belirtilen raporda “Kadınların 2’si ekonomik bahaneyle, 9’u boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü” denildi.

KADINLAR EN YAKINLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Haziran ayında öldürülen 40 kadının 14’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemediğine dikkat çekilen raporda “12’si evli oldukları erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si komşu, 1’i birlikte olduğu erkek, 1’i oğlu, 1’i eniştesi, 1’i ağabeyi, 1’i eski damadı, 1’i babası, 1’i de damadının ailesi tarafından öldürülmüştür” denildi.

Raporun tamamın için tıklayın.

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