Haziran ayının zam şampiyonu limon

Tüketici fiyatları bazında haziran ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 35.72 ile limonda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 44.97 ile domates geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında limonu yüzde 34.9 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15.8 ile şehirlerarası otobüs ücreti izledi.

Haziranda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13.88 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 11.74 ile cilt ve vücut ürünleri, yüzde 9.57 ile kuru fasulye, yüzde 9.28 ile konserveler, yüzde 8.83 ile makyaj malzemeleri, yüzde 8.27 ile elma ve yüzde 7.68 ile otel ücreti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 44.97 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 32.67 ile patates, yüzde 29.36 ile patlıcan, yüzde 20.67 ile dolmalık biber, yüzde 17.05 ile taze fasulye, yüzde 16.8 ile yumurta ve yüzde 12.73 ile oyun konsolu, yüzde 11.4 ile salatalık, yüzde 8.82 ile muz, yüzde 7.81 ile kuru soğan izledi.