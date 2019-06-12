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12.06.2019
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Haziran: Emeğimize, haklarımıza ve kıdem tazminatına sahip çıkacağız

birgun.net birgun.net

Birleşik Haziran Hareketi, 15 Haziran’da DİSK’in düzenleyeceği mitinge katılacağını duyurdu.

“23 Haziran’da ‘Oyumuza, Halk İradesine, İstanbul’a, Memlekete’ sahip çıkarken; emeğin hakları, kazanımları ve geleceği için birleşik mücadelemizi 15-16 Haziran’ın ışığında hayatın her alanında ve anında yükseltmeye devam edeceğiz. 15 Haziran Cumartesi saat:17.00’de Kartal Meydanı’nda DİSK’in düzenleyeceği mitinge ‘Emeğimize, Haklarımıza, Kıdem Tazminatımıza Sahip Çıkacağız’ şiarıyla katılım göstereceğiz” diyen Haziran’ın açıklaması şöyle:

“Türkiye işçi sınıfı tarihinin en görkemli ve onurlu direnişlerinden biri olan 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin üzerinden tam 49 yıl geçti. 49 yıl sonra ülkemizde bugün, emekçilerin haklarına ve kazanımlarına göz dikilmiş durumda…

Ülkemizde derinleşen ekonomik krizin faturası işçilere, yoksullara çıkartılıyor. İşsizlik artıyor, hayat pahalılığı ceplerimizi yakıyor. İşçilerin hayatları sermayenin daha fazla kar hırsı yüzünden hiçe sayılıyor, iş cinayetleri kadermiş gibi sunuluyor.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi işçi sınıfının son kalan haklarına da saldırılıyor. 17 yıldır sermaye için ‘dikensiz gül bahçesi yaratma’ hedefiyle elinden geleni yapan AKP iktidarı şimdi de kıdem tazminatını fona devrederek gasp etmeye çalışıyor, Zorunlu BES’ten çıkışı tamamen imkânsız hale getirmek istiyor, yıllardır tırpanlanan emeklilik ve sosyal güvenlik hakkını daha fazla budamak istiyor.

Sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılan sosyal güvenlik sistemi sonucu yaratılan milyonlarca mağdurun sesine kulak verilmiyor, emekliliğe hak kazananların emekli olması engelleniyor. Patronların altına her türlü olanağı ve imkânı seren, kendilerine kurdukları lüks, israf ve şatafat dünyasında har vurup harman savuran bu iktidar söz konusu emekçi olunca ‘maliyeti’ hatırlıyor ve emekçilerin meşru taleplerini görmezden geliyor.

Çalışma hayatında emekçilere güvencesizliği ve sömürüyü reva gören siyasal İslamcı rejim bir yandan da memlekette halk iradesine YSK eliyle darbe yapıyor, seçimsiz diktatörlük kurma hayalleri kuruyor, vatandaş geçim derdindeyken İstanbul halkını yeniden seçime götürüyor.

23 Haziran’da ‘Oyumuza, Halk İradesine, İstanbul’a, Memlekete’ sahip çıkarken; emeğin hakları, kazanımları ve geleceği için birleşik mücadelemizi 15-16 Haziran’ın ışığında hayatın her alanında ve anında yükseltmeye devam edeceğiz.

15 Haziran Cumartesi saat:17.00’de Kartal Meydanı’nda DİSK’in düzenleyeceği mitinge ‘Emeğimize, Haklarımıza, Kıdem Tazminatımıza Sahip Çıkacağız’ şiarıyla katılım göstereceğiz.”

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