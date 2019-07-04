Haziran en sıcak ay oldu

Avrupa merkezli Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), geçen ayın yeryüzünde kayıtlara geçen en sıcak haziran ayı olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) için C3S tarafından hazırlanan rapora göre, geçen ay Avrupa genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin ortalama 2 derece üzerinde ölçüldü. Ayın son günlerinde ise özellikle Fransa, Almanya ve kuzey İspanya’da sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıktı. Küresel olarak ise Haziran 2019, bir önceki en sıcak ay olan Haziran 2016’ya göre yaklaşık 0,1 derece daha sıcak geçti.

Uzmanlar, sıcaklıklardaki artışın insan kaynaklı küresel ısınmanın bir sonucu olarak meydana gelen sıcak hava dalgasından kaynaklandığını belirtti.

Geçen ay sıcak hava dalgasının etkisiyle Fransa’da 45,9 dereceyle ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık ölçülürken, İspanya’da sıcaklığın 40 dereceyi bulması nedeniyle orman yangınları görülmüştü. Ayrıca Almanya, Polonya ve Çekya’da da geçen hafta en yüksek sıcaklıklar kayda geçmişti.

Türkiye’de de rekor

Türkiye ise son 48 yılın en sıcak haziran ayını geçirdi. Yağış miktarına bakıldığında da bazı illerde rekor kırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, bu yıl haziran ayında ortalama sıcaklık 23,4 derece ölçüldü. Daha önceki yıllarda Haziran ayı ortama sıcaklığı 21,3 dereceydi. Daha önceki en sıcak haziran ayı 2012 yılında yaşanmıştı. 2019 yılında Antep, Urfa, Şırnak, Solhan, Doğanşehir, Kâhta, Siverek ve Viranşehir’de Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı.