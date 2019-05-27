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28.05.2019
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Haziran Hareketi, 23 Haziran tavrını açıklayacak

birgun.net birgun.net

Birleişk Haziran Hareketi, 28 Mayıs Salı günü saat 19.00’da Ses Tiyatrosu’nda ‘İstanbul Buluşması’ gerçekleştirmek için bir araya geliyor.

Haziran Hareketi İstanbul Buluşması’nda, Ekrem İmamoğlu’na destek açıklamasında bulunup 23 Haziran seçimlerine yönelik kampanyasını açıklayacak.

Eski Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve BirGün yazarı Güven Gürkan Öztan’ın sunum yapacakları buluşmaya; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri, sanatçılar, gazeteciler, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katılacak.

Haziran Hareketi’nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Oyumuza, Halk İradesine, İstanbul’a, Memlekete SAHİP ÇIKACAĞIZ!

28 Mayıs Salı saat:19.00’da Ses Tiyatrosu’nda ‘İstanbul Buluşması’nda bir araya geliyoruz.

İstanbul seçimleri, YSK darbesiyle iptal edildi!

Bu kararla milyonlarca İstanbullunun oyu çalındı, halkın egemenlik hakkı gasp edildi. AKP-MHP bloğu, Meclis gibi, sandığı da hükümsüz kılma yolunu seçti.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği eşitsiz ve hukuksuz seçim sürecine rağmen yenilen iktidar, bu sonucu perdelemek istiyor. Çünkü bu yenilgi, tek adam rejimine karşı toplumsal itirazı ve değişim talebini gösteriyor. Oyları gasp ederek bu itiraza ve değişim talebine set çekmek istiyorlar.

Halkın İradesine Sahip Çıkacağız!

YSK’nın hukuk darbesiyle başlayan bu faşist girişim karşısında irademize sahip çıkmak ortak sorumluluğumuzdur.

Belli ki iktidar, 23 Haziran’a giden süreçte devletin imkanlarını daha da fazla seferber etmeye, her türlü hukuksuzlukla sonucu değiştirmeye çalışacak. Ancak çıkacak hiçbir sonuç AKP-MHP bloğunun bu seçimde yenildiği gerçeğinin üstünü örtemeyecek.

Şimdi memleket için, iktidar-YSK darbesiyle çalınan irademiz için sandıklara yeniden gitme zamanıdır!

Şimdi, Ekrem İmamoğlu’nun gasp edilen hakkının geri alınması için oylara yeniden sahip çıkma zamanıdır!

Şimdi, İstanbul’u bir daha kazanma ve haramilerin saltanatına son verme zamanıdır!

Şimdi, umudu çoğaltma, emekten ve özgürlüklerden yana bir ülkeyi eşitlik, bağımsızlık, laiklik, kardeşlik temelleri üzerinden yeniden kurma zamanıdır.

Halkın birleşik gücüyle aşamayacağı engel, çözemeyeceği sorun yoktur!

Birleşik HAZİRAN Hareketi olarak, Ses Tiyatrosu’nda gerçekleştireceğimiz İstanbul Buluşması’nda Ekrem İMAMOĞLU’na destek açıklamasında bulunulacak olup, aynı zamanda 23 Haziran seçimlerine yönelik ‘Seçim Kampanyası’ açıklanacaktır.

Alper TAŞ ve Güven Gürkan ÖZTAN seçim siyasetimiz ve seçim kampanyamıza ilişkin sunuşlar yapacakları buluşma da; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri, sanatçılar, gazeteciler, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile bir arada olacağız.

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