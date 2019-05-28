Haziran: İstanbul’a sahip çıkacağız

Haziran Hareketi, gerçekleştirdiği İstanbul buluşmasıyla Ekrem İmamoğlu’na desteğini açıkladı.

Ses Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen etkinliğe yüzlerce yurttaşın yanı sıra, KESK, TMMOB, SODEV gibi demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile CHP Milletvekili Selin Sayek Böke, Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

Buluşmada, “Oyumuza, halk iradesine, İstanbul’a, memlekete sahip çıkacağız” mesajı öne çıktı.

İlk sözü alan Leyla Koç Üzüm, Gezi Direnişi’nde yaşamını yitirenleri anarak konuşmasına başladı. Leyla Koç Üzüm, devamında da İstanbul’daki seçimlerin hukuksuz şekilde iptal edildiğini hatırlattı.

Sonrasında konuşan gazetemiz yazarlarından siyaset bilimci Güven Gürkan Öztan ise şöyle dedi:

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“AKP-MHP bloğunuzu geriletmek, YSK eliyle gerçekleşen darbeye karşı çıkmak adına Haziran Hareketi olarak Ekrem İmamoğlu’na tam destek verdiğimizi buradan açıklıyoruz. 31 Mart seçimleri iktidarın nefret politikasının, savaş siyasetinin, kutuplaştırma azminin de yenilgisiydi. Sandıkta sadece Binali Yıldırım değil, halkı karşısına alan politikalar, patronlarla ve medyayla yürüttükleri kampanya da yenildi. iktidarın kibir dili be bakış açısı da yenildi. 31 mart seçimleri kurmak istedikleri tek adam rejiminin önündeki bariyerlerden biri oldu. Çok adaletsizlik seçime girdik. Yılmayacağız daha önce nasıl kazandıysak şimdi bir kez daha kazacağız. 23 Haziran’ın bir son olmadığını biliyoruz.”

Selin Sayek Böke de şöyle konuştu:

“Halkla buluşan halkla var olan Hazirana bir parçası olarak gönülden sevgilerimi iletiyorum. Hukuki olmayan siyasi bir kararla karşı karşıyayız. Bı halk kazandı, değişimi başlattı. Her şey çok güzel olacak.”

KESK Eşbaşkanı Aysun Gezen da şunları dile getirdi:

“AKP siyasal islamcı faşit rejimin taşlarını KHKlerle döşedi. Gördük ki yenilmez denilen iktidar yenildi. Alp en başından beri hukuksuzca işinden ettiği insanların mazbatalarına el koyarak başladı. İstanbul halkı kazandığı seçimi yeniden kazanmak yönünde bir irade gösteriyor. Haziran’ın bu kampanyası çok büyük önem taşıyor.”

TMMOB İstanbul Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik:

“İstanbul halkının iradesi gasp edilmiştir. Kurmuş oldukları vakıflara, derneklere milyarlarca lirayı akıtanların bu saltanatını yıkmak bizim boynumuzun borcudur.”

Eski CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı şunları kaydetti:

“Haziran’ın aydınlığı tüm Türkiye’yi kuşatacak. Seçimin iptal edilmesi, Yen’i Türkiye’nin bir şifresidir.”

Haziran Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş ise Tayfun Cinemre’yi ve Gezi’de yaşamını yitirenleri anarak konuşmasına başladı:

“Bir iz bıraktık Beyoğlu’nda. sandıktan çıkamasak bile politik olarak kazandık. 31 Mart’ta kaybettiğimiz seçimi almak için büyük bir irade ortaya koyacağımızın sözünü veriyorum. Bu seçimde Ekrem İmamoğlu destekleyeceğiz. YSK eliyle yaratılan darbeye “dur” demek için İmamoğlu’nu destekleyeceğiz. Siyasal İslamcı faşist bir rejim var. Bizim açımızdan görev bu siyasal İslamcı faşist yönetimi yenmektir. Türkiye’nin geleceği bu siyasal İslamcı rejimi yenmekten geçiyor, bu görev asla ertelenemez. Haziran Hareketi bunun için kuruldu, mücadele etmeye de devam ediyor.”