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06.07.2019
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Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi, Haziran ayında açlık sınırının 1,971 lira, yoksulluk sınırınınsa 6,818 lira olduğunu açıkladı.

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Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) verilerine göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.03 arttığı Haziran’da, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Mayıs ayındaki 1,952 liradan 1,971 liraya, yoksulluk sınırı 6,751 liradan 6,818 liraya yükseldi.

BİSAM verilerine göre, Haziran’da yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 16.91 lira olurken, yetişkin bir erkek için 17.49 lira, 10-18 yaş arası bir çocuk için 18.61, 4-6 yaş arası bir çocuğun için 12.69 lira oldu.

BİSAM verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmek için yapması gereken aylık gıda harcaması 1,971 lira olurken, aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6,818 liraya yükseldi.

GÜNLÜK YAPILMASI GEREKEN HARCAMALAR

Araştırma sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için günlük olarak yapılması gereken harcamalar;

– peynir, çökelek vb. ürünler 17.79 lira,
– sebze ve meyve 9.38 lira,
– et, tavuk ve balık 12.41 lira,
– süt ve yoğurt 8.30 lira,
– ekmek 4.39 lira,
– katı yağ 2.58 lira,
– sıvı yağ 1.28 lira.
– yumurta 0.74 lira,
– şeker, bal, reçel ve pekmez 2.76 lira oldu.

Bisam’ın açıklamasında, “Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 39.7 ile en yüksek paya sahip. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 24.3 oldu. Sağlıklı beslenmek için yapılması gereken gıda harcaması tutarı 1 yılda 214 lira arttı” denildi.

Araştırmada, BİSAM tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı’nın, farklı kaynaklardan elde edilen verilerle değerlendirilerek yenilenmesi sonucunda elde edilen BİSAM beslenme kalıbı dikkate alındı. Elde edilen beslenme kalıbı her ay açıklanan TÜİK madde fiyatları ile değerlendirilerek, kişinin ihtiyacına göre yapması gereken gıda harcamasının tutarı tespit ediliyor. Hesaplamada esas alınan kalori miktarları, 4-6 yaş çocuk için 1963 kalori, 15-18 yaş çocuk için 3244 kalori, yetişkin bir kadın için 2658 ve yetişkin bir erkek için 2953 kalori olarak hesaplandı.

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Kaynak:DHA

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