Haziran ayında hem ihracat hem ithalat azaldı

Üretim yapısı ithalata bağımlı olan Türkiye’de ithalatın uzun süredir azalması artık ihracatı da etkiliyor.

Son aylarda ihracatta görülen yavaşlama haziran ayında yerini gerilemeye bıraktı. Ticaret Bakanlığı Haziran ayı dış ticaret verilerini yayımladı.

Haziranda ihracat geçen yıla göre yüzde 14,8 oranında azaldı. İhracattaki sert azalmaya karşılık ithalatta da daralma sert gerçekleşti. Haziran ayı ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 oranında daraldı. Böylece ihracat ve ithalatın toplamından oluşan dış ticaret hacmi haziran ayında yüzde 19,5 azalmış oldu.

Bakan Ruhsar Pekcan’ın yaptığı yazılı açıklamada dış ticaret hacmindeki “aylık bazdaki” azalma görmezden gelinirken daralmadaki “yıllık artışın” ‘pozitif ivme’ kazandığı belirtildi.

Pekcan, açıklanan rakamlara göre yıllık bazda ihracatın yılın ilk yarısında yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolara ulaştığı kaydetti.

Bakanlığın açıkladığı rakamlarla 2018 yılının haziran ayında yüzde 69,7 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının 2019 yılının haziran ayında yüzde 76,9 düzeyine yükseldiği belirtildi.

TÜİK istatistiklerinde Mayıs ayında dış ticaret karşıma oranı yüzde 89,7 olarak gerçekleşti.