Haziranda ölmek zor… Nâzım Hikmet’siz 56 yıl

Türk edebiyatının unutulmaz şairi, Nâzım Hikmet, 56 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. 3 Haziran 1963’de Moskova’da hayatını kaybeden Nâzım Hikmet için Russkaya Pesnya Teatr’da dün Moğollar ve Burhan Şeşen konseriyle başlayan anma töreni, bugün saat 11.00’de Nâzım Hikmet’in Novodeviçi’deki mezarı başında sona erecek.

Törene, Nâzım Hikmet Vakfı temsilcileri, sanatçılar, edebiyatçılar ve sevenleri katılacak.

Öte yandan Edip Akbayram ile Türkolog Prof. Dr. Dmitriy Dmitriyeviç Vasilyev’e ‘Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü’ verildi. Nâzım Hikmet’in sevgi, barış, dostluk ve özgürlüğü şiirleriyle dünyaya ulaştıran bir dünya şairi olduğunu belirten Edip Akbayram ise, “Biz Nâzım’ın değerini çok geç anladık” dedi.